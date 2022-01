Le père de la «fillette de Granby» écope d’une peine de prison de 4 ans

Le père de la « fillette de Granby » a écopé d’une peine de prison de 4 ans pour l’avoir séquestrée peu avant sa mort en avril 2019.

Il a donc pris le chemin du pénitencier vendredi en début d’après-midi. Comme il avait été détenu après son arrestation, cette période de temps est déduite de la peine : il lui reste donc 3 ans et demi de prison à purger.

L’homme de 32 ans, qui ne peut être nommé afin de protéger les autres enfants impliqués dans cette triste histoire, avait plaidé coupable à un chef d’accusation de séquestration en décembre. Le chef de négligence criminelle causant la mort, initialement déposé contre lui, avait fait l’objet d’un arrêt des procédures.

La fillette de 7 ans avait été retrouvée inanimée sur le plancher de sa chambre le matin du 29 avril 2019, après avoir été complètement entourée de ruban adhésif. Elle est morte le lendemain à l’hôpital.

Cette peine de 4 ans était une suggestion commune de la Couronne et de la défense : elle a été entérinée vendredi par le juge François Huot de la Cour supérieure, qui n’a pas mâché ses mots envers l’homme en prononçant sa peine.

Un comportement qui « dégoûte »

« Je n’ai aucune forme de sympathie à votre égard », lui a-t-il lancé durement.

Il lui a dit que les gestes qu’il a posés sont « inqualifiables » et « méprisables » et que son comportement le « dégoûte au plus haut point », lui comme tout le Québec.

« Comment avez-vous pu ligoter votre enfant de la sorte, a-t-il poursuivi. Vous vous êtes comporté à l’égard de cette petite fille comme on ne le fait pas avec un animal. »

« Et pourquoi ? » lui a-t-il demandé. Parce que vous n’étiez pas capable de vous opposer à votre conjointe, « votre chérie d’amour », a-t-il dit d’un ton méprisant.

Il a souligné à l’homme qu’il va sortir de prison dans trois ans et demi et qu’il en aura alors fini avec la justice. « Mais vous n’en n’aurez jamais fini avec l’image de votre fille et ça, c’est votre véritable sentence », lui a-t-il assené. « Ça va vous hanter longtemps. »

Rappelons que la conjointe de l’homme avait aussi été accusée dans cette triste affaire. Elle a été reconnue coupable de séquestration et de meurtre au deuxième degré en décembre et condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 13 ans.

Le juge a pris du temps vendredi, au palais de justice de Trois-Rivières, pour expliquer la durée de la peine imposée à l’homme.

D’abord, un juge peut déroger à une suggestion commune sur la peine lorsqu’elle est déraisonnable, a-t-il rappelé, précisant que ce n’était pas le cas ici.

Il a aussi rappelé que la peine ne porte que sur le seul chef de séquestration. Et comme la période de prison normalement imposée pour ce crime est de quelques mois à deux ans, la peine ici est bien au-delà de cette fourchette.

Le plaidoyer de culpabilité a ici évité un long procès de deux mois, ainsi qu’au fils adolescent de la belle-mère — le témoin principal de la Couronne — de devoir témoigner « dans cette sordide affaire » et de revivre toute cette douloureuse période, a mentionné le magistrat.

Même si la « culpabilité morale » de l’homme est extrêmement importante, le juge Huot a indiqué qu’il ne peut ici le condamner que pour l’infraction dont il a été reconnu coupable, la séquestration, et non pas pour tous ses gestes répréhensibles.