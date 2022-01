Quoi surveiller aujourd’hui ?

Christian Dubé fait le point sur la COVID-19

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, tiendra une conférence de presse à 11 h pour faire le point sur la situation actuelle de la COVID-19 au Québec. Il sera accompagné du directeur général de la gestion exécutive et opérationnelle de la pandémie, Daniel Paré, et de la sous-ministre adjointe à la Direction générale des affaires universitaires, médicales, infirmières et pharmaceutiques, Lucie Opatrny.

Cette conférence survient au moment où les hospitalisations et les décès sont en hausse dans la province. Il n’est d’ailleurs pas inintéressant de rappeler pour l’occasion que le premier ministre François Legault avait indiqué la semaine dernière qu’il n’excluait pas d’imposer des restrictions aux Québécois non vaccinés.