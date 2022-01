Québec rapporte 39 décès et 158 nouvelles hospitalisations liées à la COVID-19

Québec signale mercredi 39 nouveaux décès liés à la COVID-19, en plus d’une hausse importante des hospitalisations.

Il rapporte également 14 486 nouveaux cas, un nombre qui ne reflète toutefois que les cas détectés par les tests PCR, dont l’accès est limité.

Le bilan officiel de la province est maintenant de 680 308 personnes infectées et 11 820 décès.

On rapporte, mercredi, 1750 hospitalisations, une hausse de 158 comparativement à la veille. Parmi ces patients, 191 se trouvent aux soins intensifs, une augmentation de six.

Un total de 48 038 prélèvements ont été réalisés mardi, avec un taux de positivité de 28,1 %.

Pour ce qui est de la vaccination, 92 506 doses ont été administrées dans les 14 dernières heures au Québec.

Selon l’Institut national de santé publique, 84,6 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19. Chez les 12 ans et plus, 91,7 % ont reçu au moins une dose et 89,5 % sont adéquatement vaccinés.