Retour sur l’invasion du Capitole

Le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, prononcera un discours sur les efforts déployés par le département de la Justice pour enquêter sur l’émeute survenue le 6 janvier 2021 au Capitole et poursuivre les responsables. Un porte-parole a souligné l’« engagement inébranlable du ministère à défendre les Américains et la démocratie américaine contre la violence et les menaces de violence ».

Le chef de la police du Capitole, quant à lui, témoignera devant une commission du Sénat.