Fin de l’isolement dans les garderies: Québec revient sur sa directive

Québec revient sur sa directive et exigera l’isolement obligatoire pour les enfants ayant été en contact avec une personne positive à la COVID-19, a appris Le Devoir.

C’est lors d’une rencontre avec différentes associations patronales, mardi après-midi, que la Santé publique a confirmé que la directive, qui avait fait grand bruit depuis sa publication la semaine dernière, ne tenait plus.

« La directive de ne plus isoler les enfants s’il y a un cas positif à la garderie est retirée, on retourne comme avant. On doit isoler les enfants dix jours », a mentionné au Devoir Samir Alahmad, président de l’Association des garderies privées du Québec (AGPQ), tout de suite après la rencontre.

En ce qui concerne les éducatrices en garderie doublement vaccinées, elles devront surveiller leurs symptômes pendant 10 jours si elles ont été en contact avec une personnes positives à la garderie, en plus de porter un masque. Elles devront s’isoler si elles développent des symptômes. Un employé devra de plus s’isoler cinq jours si une personne qui vit sous le même toit que lui est positive à la COVID-19. Si leur état de santé le permet, les travailleurs pourront ensuite retourner au travail après cinq jours.

Dans un bulletin d’information envoyé aux services de garde par le ministère de la Famille (MFA) en début de soirée, mardi, il est précisé que les employés devront porter un masque pendant 5 jours lors de lors retour au travail, et maintenir « dans la mesure du possible » une distance de deux mètres, par exemple lors des repas.

Cela annule donc les nouvelles directives envoyées le 30 décembre dernier, qui avaient suscité des inquiétudes chez des éducatrices et des propriétaires de garderies. La Santé publique de Montréal les avait de son côté suspendu.

David Haddaoui, président de l’Association des garderies non subventionnées en installation (AGNSI), et qui assistait à la rencontre, reçoit bien la nouvelle. « Ils vont améliorer un certain nombre de points, a-t-il dit au Devoir. C’est une bonne nouvelle, parce que je pense que quelqu’un s’est précipité sans consulter la base ».

« Il va y avoir un élément de prudence, a de son côté dit la directrice générale de l’Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE), Geneviève Bélisle, au sortir de l’entretien avec Québec. On se questionnait beaucoup et on est contents de ramener l’isolement. » Mme Bélisle a néanmoins indiqué au Devoir que l’isolement de dix jours restait tout de même long.

Québec doit rencontrer les syndicats en petite enfance demain après-midi.

Avec François Carabin