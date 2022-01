Quoi retenir de la (longue) fin de semaine du jour de l’An?

La pandémie poursuit sa lancée

Le nombre d’hospitalisations attribuables à la COVID-19 a continué de grimper au Québec pendant le congé du jour de l’An. Les autorités ont recensé lundi 1396 hospitalisations, soit 165 de plus que la veille, ce qui contraint certains hôpitaux à reporter des opérations chirurgicales afin d’éviter la surcharge du réseau de la santé.

La veille, le CHU de Québec-Université Laval — qui regroupe le CHUL, les hôpitaux de l’Enfant-Jésus, du Saint-Sacrement et de Saint-François d’Assise et l’Hôtel-Dieu de Québec — a d’ailleurs annoncé son plan de contingence. Dès le 5 janvier, des milliers de rendez-vous seront reportés et les activités des salles d’opération seront réduites presque de moitié.

De son côté, préoccupée par l’extrême contagiosité d’Omicron, la Direction régionale de santé publique de Montréal a suspendu lundi la nouvelle directive de Québec qui n’exige plus l’isolement obligatoire pour les enfants ou les éducatrices ayant été en contact avec une personne positive à la COVID-19 à la garderie.