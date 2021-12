La cause du décès de Jean-Marc Vallée demeure inconnue

Le rapport préliminaire du coroner n’a pu confirmer la cause exacte du décès de Jean-Marc Vallée le jour de Noël, a confirmé vendredi la famille du réalisateur québécois.

Par voie de communiqué, les proches du réalisateur, mort à l’âge de 58 ans, précisent cependant que ce décès n’a pas été causé « par l’intervention de tiers, ni par un acte volontaire, ni par une maladie connue ». Ainsi, « des analyses plus approfondies sont en cours » pour déterminer les circonstances précises du décès du Québécois, qui a perdu la vie le soir du 25 décembre dans son chalet de Berthier-sur-Mer.

« Notre père était un homme généreux, profondément humain et qui profitait pleinement de la vie, indique une déclaration attribuée aux deux fils de M. Vallée, Alex et Émile. D’ailleurs, il disait vouloir vivre longtemps et il préparait de grands projets ! Il était une source d’inspiration pour plusieurs et laisse de merveilleux souvenirs dans la mémoire des gens qui ont eu le privilège de le côtoyer, de l’aimer et d’apprécier son œuvre. »

La famille ajoute vouloir prendre le temps de vivre ce douloureux deuil « dans l’intimité ». Elle a par ailleurs tenu à remercier toutes les personnes qui lui ont exprimé leur « tristesse » et leur « compassion ». Dans les derniers jours, les hommages ont afflué tant de la part tant de politiciens que d’artistes à l’endroit de Jean-Marc Vallée, qui est notamment à l’origine des longs métrages C.R.A.Z.Y (2005) et Dallas Buyers Club (2013) et, plus récemment, de la série Big Little Lies, qui a connu un succès mondial, tout comme Sharp Objects.

« Nous sommes très touchés par les nombreux témoignages reçus de partout dans le monde », ajoute la famille, qui précise que les détails d’une cérémonie qui aura lieu pour « célébrer la vie du cinéaste » seront communiqués ultérieurement.