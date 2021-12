Quoi surveiller pendant le congé du jour de l'An?

Nouvelles mesures contre la COVID-19 au Québec

De nouvelles mesures sanitaires entrent en vigueur au Québec. Un couvre-feu est imposé de 22 h à 5 h, pour une durée indéterminée, et sera levé « quand la situation va redevenir sous contrôle dans les hôpitaux », a indiqué le premier ministre François Legault. Dès vendredi 17 h, les rassemblements à l’intérieur des maisons seront interdits, et les salles à manger des restaurants seront fermées. Les lieux de culte seront également fermés, excepté pour les funérailles. Les commerces seront fermés les dimanches pour trois semaines, et les sports intérieurs en équipe seront suspendus.