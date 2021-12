Ouvert ou fermé en ce congé du jour de l’An?

Les allées et venues dans les commerces du Québec seront réduites à leur strict minimum en début d’année, et plus qu’à l’habitude en raison du contexte pandémique.

En raison des dernières restrictions du gouvernement, tous les commerces et les boutiques devront fermer les dimanches durant trois semaines, à l’exception des dépanneurs, des stations d’essence et des pharmacies.

C’est donc dire que la plupart des commerces resteront fermés tout au long de la fin de semaine. La plupart des commerces de détail ferment un peu plus tôt vendredi, à 17 h. Les portes de ces établissements resteront toutes closes samedi pour le Premier de l’an.

Les commerces essentiels (épiceries, dépanneurs, pharmacies) resteront ouverts, mais pourraient voir leurs heures d’ouverture modifiées lors des jours fériés. Les épiceries seront par contre fermées.

Les pharmacies peuvent demeurer ouvertes toute la journée du Premier de l’an, mais ne peuvent employer plus de quatre personnes dans la section commerciale.

Les SAQ demeurent ouvertes le vendredi 31 décembre, mais fermeront quelques heures plus tôt. Toutes les succursales ne rouvriront que le lundi suivant.

En revanche, les commerces d’alimentation à petite surface, comme les dépanneurs et les petites SAQ, peuvent ouvrir sans restriction de personnel selon les heures normales.

Les marchés publics, comme les marchés Atwater, Jean-Talon et Maisonneuve, seront fermés les 1er et 2 janvier. La veille du jour de l’An, la fermeture sera devancée à 17 h.

Les banques, les bureaux de poste et les autres commerces resteront également fermés ce samedi. Par ailleurs, les bars, les tavernes, les casinos, les cinémas, les salles de spectacle, les centres de conditionnement physique et les spas — à l’exception des soins personnels — sont fermés conformément aux restrictions sanitaires.

Les services au ralenti

Tout tournera au ralenti, y compris certains services de transport. Les autobus de la STM auront une fréquence de passage réduite le 1er janvier. À Québec, le RTC ne prévoit pas déroger aux horaires habituels puisque le jour férié tombe un samedi. Il est conseillé de surveiller les horaires de départ au préalable.

Les comptoirs de permis seront fermés jusqu’au 4 janvier inclusivement à Montréal, et jusqu’au 3 janvier à Québec. L’horaire habituel des collectes municipales (déchets, recyclage et résidus alimentaires) sera maintenu dans les deux villes.

Les écocentres seront pour leur part fermés jusqu’au 3 janvier à Montréal. Les comptoirs de services de la Cour municipale de Montréal seront fermés jusqu’au 4 janvier.

La plupart des bibliothèques du Québec seront aussi fermées les 31 décembre, 1er et 2 janvier.

Le catalogue d’activités possibles s’est aminci en raison des règles sanitaires. Les installations intérieures d’Espace pour la vie, soit le Biodôme, la Biosphère, les serres du Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan, sont fermées jusqu’à nouvel ordre. Les jardins extérieurs du Jardin botanique demeurent toutefois accessibles.

Outre les activités de plein air, les musées restent une excellente option encore possible. Le Musée des beaux-arts de Montréal sera fermé le jour de l’An, mais ouvert le lendemain à partir de midi. Le Musée d’art contemporain fermera par contre ses portes vendredi à 14 h pour ne les rouvrir que le 4 janvier. Dans la capitale, le Musée national des beaux-arts du Québec demeura ouvert tous les jours.