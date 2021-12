Des allures de guerre civile aux États-Unis

Au lendemain de la dernière élection présidentielle américaine, les manifestations pro-Trump étaient devenues routinières à Washington. Tous les mois, ses partisans débarquaient dans la capitale américaine pour dénoncer une fraude électorale qu’aucun d’entre eux ne savait étayer. Mais ce jour-là, le 6 janvier 2021, l’atmosphère était différente. La colère dans les yeux, la rage au ventre, les sympathisants du président sortant se sont transformés en séditieux. Et la ville, ses résidents, ses politiciens et ses journalistes les ont regardés prendre d’assaut le Capitole américain, en état de choc généralisé.

Ils sont débarqués à Washington par dizaines de milliers. Comme toujours, brandissant leurs drapeaux électoraux du candidat républicain ou son slogan, « Make America Great Again ». Et comme toujours, sans masques en pleine pandémie.

En ce début d’année, alors que le Congrès s’apprêtait à confirmer la victoire électorale de Joe Biden, de nouveaux slogans s’étaient ajoutés au lot habituel : « Fight for Trump », « Pro-Life. Pro-gun. Pro-God. Pro-Trump », ou encore « Fuck Biden. And fuck you for voting for him ».

Les électeurs républicains vêtus de chapeaux de cowboy ou de vestes à paillettes prêts à déambuler dans les rues dans une ambiance bon enfant n’étaient plus au rendez-vous. Les casquettes rouges de la campagne de Donald Trump l’étaient encore. Mais à cette foule s’étaient désormais joints des membres des Proud Boys et d’autres groupes suprémacistes blancs, équipés pour la guerre avec des vestes pare-balles, des casques, des caméras corporelles et des attaches de plastique pouvant se transformer en menottes.

Quelques-uns se saluaient discrètement d’un signe de la main prônant la suprématie blanche.

Tout ce qu’il semblait leur manquer, c’était des armes à feu. Que certains avaient prévenu qu’ils dissimuleraient sur leur personne, malgré l’interdiction en vigueur pour la manifestation.

Mon conjoint, qui a été en poste en Afghanistan pendant deux ans et qui était maintenant dans la capitale américaine avec moi, m’a avoué qu’il n’avait pas vu une telle haine dans les yeux d’autrui depuis les rues de Kaboul.

Le ton était donné. Et il était à l’affrontement.

« C’est une fraude »

Couvrir les trumpistes sur le terrain, c’était accessoirement se faire crier « Fake News » et autres insultes par la tête. Se faire chahuter n’a rien d’extraordinaire. Mais se faire apostropher par des hommes de près de deux mètres gonflés à bloc, même par un petit nombre d’entre eux, ne pouvait laisser de glace. La stratégie entre collègues — et je les en remercie — était d’essayer de leur parler autant que possible à deux ou en petits groupes.

Dans cette mer de contestataires, sur le National Mall face à la Maison-Blanche, le discours était toujours le même. À s’y méprendre, même, et à croire qu’ils s’abreuvaient tous aux mêmes sources de désinformation. « L’élection a été volée » et « c’est une fraude », martelaient-ils tour à tour.

En ce 6 janvier, ils allaient maintenant encore plus loin. Ils prévenaient que leurs compatriotes étaient « fâchés », qu’ils « en ont assez », et qu’ils feraient « tout ce qu’il faut ».

Le discours de plus d’une heure de Donald Trump allait dans le même sens, appelant ses fidèles à « se débarrasser des faibles au Congrès » et à « se battre comme des diables », sans quoi ils n’auraient plus de pays.

Avant même qu’il termine son allocution, des milliers d’émeutiers ont pris la route du Capitole. En moins d’une demi-heure, ils ont pénétré par milliers dans le périmètre de sécurité du Capitole, puis par centaines dans l’édifice.

La scène est complètement chaotique. Les policiers sont dépassés, des journalistes se font bousculer et détruire leur équipement (sous le regard de leurs gardes du corps impuissants), une femme est atteinte par balle.

Pendant les heures qui suivront, je regarderai, sonnée, les images du Capitole des États-Unis d’Amérique envahi par des insurgés. Je courrai au coin de la rue me chercher à souper avant le couvre-feu imposé par la ville à 18 h. Je mettrai mon article à jour une énième fois en soirée sous le son des hélicoptères qui survolaient la ville en continu.

Et dans les jours suivants, cette ville que j’avais adoptée pendant trois mois deviendra assiégée, son centre-ville bouclé, envahi de chars militaires et de soldats équipés d’armes d’assaut.

En novembre, c’était par le chant, la danse et avec des bouteilles de mousseux à la main que des centaines de personnes avaient célébré la victoire de Joe Biden dans les rues. Début janvier, le camp adverse avait maintenant pris leur place, dans ce pays profondément divisé. Une polarité qui demeure encore bien ancrée aux États-Unis, un an plus tard.