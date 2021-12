La chaleur des stationnements

Richmond Hill est un immense îlot de chaleur. Ses interminables stationnements, près du croisement des autoroutes 407 et 404, ne sont pas des lieux propices aux rencontres humaines. Surtout pas en cette saison caniculaire, pandémique et électorale.

J’y gare ma voiture. Sur le siège passager, Le Devoir de la veille, qui révélait que les candidats conservateurs n’avaient pas à être vaccinés pour faire campagne. J’avais assisté, à Ottawa, au déclenchement de ces élections anticipées par Justin Trudeau en pleine pandémie.

C’est l’humidité qui frappe d’abord quand on arrive. L’air chaud, stagnant, inconfortable. D’un côté, le trafic lourd sur la large allée infinie bondée d’automobilistes et de camionneurs impatients, bien que constamment à l’arrêt. De l’autre, un petit centre commercial, comme il en existe peut-être un million d’autres identiques. Quelques enseignes de chaînes de restauration rapide et des terrasses vides menant au stationnement presque désert ajoutent à la tristesse.

L’attente est longue et infructueuse. Un homme qui traverse à pas rapides la plaine goudronnée n’a aucune intention de faire la conversation. Dérangé dans son élan, il dit ne jamais parler politique. Plus tard, un autre soutient ne pas savoir que le pays a été plongé en campagne électorale l’avant-veille, coupant court à la discussion. Où sont les électeurs sous cette chaleur ?

Cette tranche de banlieue n’est pas un autre royaume de l’automobile ordinaire. Il s’agit de la ligne de front de la bataille électorale, qui se trouve à la limite entre les circonscriptions plus rurales, où les libéraux ne fondent aucun espoir, et celles du centre-ville, où les conservateurs ne gagnent jamais. Sur cette mince frontière, toutefois, le vent peut changer.

La chaleur accablante n’a pas été prise en compte au moment de décider de mon départ presque immédiat pour le Grand Toronto. Dès le déclenchement des élections, tous les chefs de partis fédéraux, à l’exception de celui du Bloc québécois, se sont rendus illico dans cette périphérie multiethnique de la plus grande ville du Canada. Il fallait s’y rendre.

Rassemblement de cour arrière

Le matin même, Justin Trudeau s’y était rendu pour un arrêt de campagne organisé dans la cour d’une résidence privée, renonçant aux grands rassemblements, pandémie oblige. Soumis à la chaleur humide, nous dégustions, nous, les journalistes de la tournée, notre sueur en attendant le politicien en retard, installés çà et là sur la pelouse, à côté des courges et d’autres légumes du jardin.

Après un point de presse qui ne passerapas à l’histoire, les représentants des médias ont tôt fait de rejoindre l’autobus de tournée climatisé, qui reprend rapidement la route. Disposant de ma propre voiture, je reste pour voir la suite.

Le bouche-à-oreille a fait son œuvre durant la matinée, et tout le quartier tranquille est maintenant sorti, alerté par la présence de Justin Trudeau. Téléphone à la main, un couple de voisins qui se demande s’il verra le premier ministre se tient prêt à croquer la scène à tout moment. Le suspense est de courte durée.

Avec quelques minutes de retard sur les journalistes déjà partis, Justin Trudeau sort, entouré de ses gardes du corps. Il ne se presse pas pour fuir l’attroupement. La petite foule le lui rend bien, et ne l’accueille pas différemment que s’il avait été Justin Bieber ou Drake : c’est la ruée à l’égoportrait. Visiblement heureux de ce petit bain de foule officiellement découragé par les mesures sanitaires, le politicien entre finalement dans son bus en saluant son public improvisé.

Tentative de percée

L’autobus libéral devançait de peu celui des conservateurs. Erin O’Toole est sorti de son studio de campagne d’Ottawa pour la première fois pour se rendre directement ici, à Richmond Hill, l’une des courses les plus serrées de la région lors de l’élection précédente.

Le chef conservateur a opté pour un rassemblement plus classique, dans une salle de conférences au décor kitsch vraisemblablement inspiré de Versailles, accompagné de ses candidats du coin. Il insiste dans son discours sur ses origines de fils d’ouvrier de cette région torontoise. Son virage plus centriste s’opère.

Puis, direction ouest, vers Brampton, où les rues sont toujours aussi larges et les stationnements aussi chauds. Quelques employés et clients de commerces presque vides acceptent de me parler de la tentative du chef du NPD, Jagmeet Singh, de courtiser son ancien bastion. Même si les avis divergent, tous mentionnent qu’à leurs yeux, les libéraux de Justin Trudeau incarnent le mieux l’idée d’un meilleur accueil des immigrants et des réfugiés.

Pouvait-on le prévoir ? En fin de compte, les libéraux ont, pour une troisième fois de suite, remporté pratiquement toutes les circonscriptions qu’ils convoitaient dans le Grand Toronto. Les banlieusards de Toronto n’ont pas été convaincus par l’offre des conservateurs, qui n’ont recueilli que des miettes. En rétrospective, je me plais à penser que les passants rencontrés dans les banals stationnements surchauffés n’étaient tout simplement pas prêts à me l’avouer, aussi déterminant qu’ait été leur choix pour tout le pays.