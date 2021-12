4 24 avril | Cette scène a été croquée à Toronto, lors de la troisième vague de la pandémie. Si ce n’était les tramways plus vides qu’à l’habitude, les tours de bureaux vacantes ou les restaurants et les écoles fermés, on pourrait croire que la vie suit son cours de manière à peu près normale, quoique très ralentie. «On ne savait plus quoi faire pour parler de la COVID-19, confie Renaud Philippe. C’était le moment où on parlait de la crise et où on passait de l’état d’urgence à l’intégration de la COVID-19 à notre vie.» Ce changement de normalité s’accompagne de curieux détails. «C’est un couple qui s’embrasse. Rien de plus commun. Mais les deux portent un masque.» Renaud Philippe Le Devoir