Conjoints de fait et époux bientôt égaux devant la mort?

Alors qu’une autre réforme du droit de la famille s’est amorcée au Québec, une idée refait surface : modifier la loi pour que le conjoint de fait soit traité de la même façon qu’un conjoint marié devant la mort. C’est-à-dire faire en sorte qu’il puisse hériter des biens de son partenaire de vie décédé dans les cas où ce dernier n’a pas laissé de testament. De récents indices laissent croire que Québec pourrait légiférer afin d’encadrer l’héritage pour les conjoints de fait, croit la professeure de droit Andréanne Malacket, ce qui pourrait toucher de nombreux couples.

Si cela se concrétise, il reste à voir jusqu’où le législateur ira, notamment en matière de succession.

Pour bien des Québécois, la suggestion peut surprendre : le conjoint de fait n’hérite-t-il pas déjà de la même façon qu’un conjoint marié ou uni civilement ?

Mais non, corrige la professeure Malacket, qui enseigne à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke. Le conjoint de fait est traité différemment à ce chapitre, comme dans bien d’autres situations de la vie.

Si son partenaire de vie meurt sans laisser de testament, il héritera d’exactement… 0 $. Même l’État québécois va hériter avant lui, souligne-t-elle.

« Si vous ne rédigez pas de testament, vos parents et vos enfants se partageront votre succession » : voilà comment les conjoints de fait sont mis en garde par le gouvernement du Québec dans un fascicule d’information leur étant destiné. Même l’ex-conjoint dont on n’a pas pris le temps de divorcer lui sera préféré. Car quand quelqu’un décède sans laisser de testament, le Code civil du Québec prévoit qui peut hériter et dans quelle proportion. Le conjoint de fait est absent de la liste.

Évidemment, les conjoints en union libre peuvent se désigner comme héritiers dans leurs testaments respectifs.

Mais la proposition mise de l’avant, encore une fois, traite de l’autre situation : celle où le défunt partenaire de vie n’a pas rédigé de testament.

Un changement à ce sujet ne serait pas anodin au Québec, qui peut se targuer d’être la province où le plus de gens vivent en union libre. C’est le cas de 31 % des Québécois de 25 à 64 ans. La moyenne nationale est de 15 %, selon les plus récents chiffres de Statistiques Canada, qui datent de 2019. Le visage de la famille québécoise a pourtant bien changé.

[Actuelle-ment,] si vous ne rédigez pas de testament, vos parents et vos enfants se partageront votre succession

Pour Andréanne Malacket, il est grand temps de mettre de côté des principes légaux d’une autre époque, « mal adaptés à la famille d’aujourd’hui, à la famille du XXIe siècle », et de traiter les conjoints de fait comme les époux pour la transmission des biens du défunt.

Dans le passé, l’idée était de protéger le mariage et les enfants nés de cette union perçue comme « respectable », contrairement aux « concubins », comme ils étaient alors appelés par les bonnes gens bien-pensants, Église à l’appui.

Ce principe de distribution des biens au moment du décès est fondé sur le principe des « affections présumées du défunt », a expliqué la professeure. C’est-à-dire qu’en l’absence de testament, le droit « présume » à qui le défunt aurait voulu léguer son argent et ses possessions, ce qui fait en sorte que ses enfants héritent, ainsi que l’époux survivant.

Mais pas le conjoint de fait. Pourtant, n’a-t-il pas aussi l’« affection présumée » du partenaire avec lequel il a peut-être passé 30 ou 40 ans de sa vie et avec lequel il a fondé une famille ? « Ce n’est pas cohérent », tranche la professeure de droit.

Elle a consacré sa thèse de doctorat de plus de 500 pages à ce sujet : le conjoint de fait en tant qu’héritier légal, c’est-à-dire un héritier prévu automatiquement par la loi. Elle a depuis déposé des mémoires dans le cadre de commissions qui revisitaient le droit de la famille. Ce questionnement sur l’incohérence de la loi à ce sujet lui est notamment venu dans la foulée de l’affaire Éric contre Lola, qui portait justement sur les droits qu’ont les conjoints de fait quand ils mettent fin à leur vie de couple. La majorité des juges de la Cour suprême du Canada a conclu en 2013 qu’il y avait là discrimination et invitait l’État québécois à réfléchir à son régime législatif, explique-t-elle.

La professeure indique qu’il a eu plusieurs occasions de changer l’ordre établi depuis la grande réforme du droit familial de 1980, mais qu’il a choisi de ne pas intervenir, notamment pour protéger les enfants d’une première union.

« On a besoin de réformes en droit de la famille. Notre droit est vieux de 40 ans, mais en 40 ans, la société québécoise a beaucoup, beaucoup évolué. »

Mais, évidemment, un changement se heurte à certaines difficultés : d’abord, il faudrait définir ce qu’est un conjoint de fait. « Ce n’est pas une mince affaire », dit-elle.

Des responsables de lois sociales et fiscales au Québec ont déjà fait l’exercice, par exemple pour l’octroi de prestations au conjoint survivant après un décès causé par un accident de travail ou de la route. La définition comporte normalement un minimum de temps de cohabitation ou exige la naissance d’un enfant, mais rien n’est uniforme.

Le sujet est peu discuté dans la communauté juridique, indique Mme Malacket. D’abord, parce qu’il n’est « pas très sexy de parler de mort », explique-t-elle, mais aussi parce qu’un autre sujet est plus souvent abordé quand il est question des conjoints de fait : leur besoin de protection lors d’une rupture amoureuse.

Y a-t-il des désavantages à une reconnaissance du conjoint de fait comme héritier légal ?

« Pour moi, non », répond sans ambages la professeure. Parce que la liberté testamentaire demeure entière et qu’un conjoint peut déshériter l’autre sans aucune difficulté.

Certaines provinces sont allées de l’avant et ont reconnu le conjoint de fait comme héritier légal. On pense ici à la Colombie-Britannique, à l’Alberta, à la Saskatchewan et au Manitoba.

Au Québec, le gouvernement a déposé, avec son projet de loi 2, une première étape de réforme du droit de la famille. Ce projet de loi donne des « indices » que le législateur est possiblement plus enclin que par le passé à encadrer l’héritage pour les conjoints de fait, juge la professeure Malacket. Car il leur donne certains droits, comme la déclaration de naissance et la présomption de paternité.

Le très attendu volet sur les relations conjugales reste donc à venir. Et quant à sa portée, le mystère reste entier, dit-elle.