L'année a été marquée par les retrouvailles amoureuses et amicales outre-mer

Si Omicron assombrit la fin d’année au Québec et dans le monde, 2021 nous a réservé des éclaircies. Pour donner un peu de réconfort, Le Devoir plonge dans cette série sur des moments ou des habitudes qu’on a pu vivre ou retrouver. Deuxième souvenir : la réouverture des frontières, qui a permis de réunir famille et amis des quatre coins du globe.

La dernière fois qu’elle avait vu sa tante et ses cousins français, Megan Foy était à la fin du secondaire et habitait dans une maison avec ses parents à Sherbrooke. Depuis, l’étudiante en journalisme a fait la moitié d’un baccalauréat et a emménagé dans la métropole québécoise.

« Ça fait quelques années qu’on ne les a pas vus, il y a eu beaucoup de changements, de leur côté comme du nôtre. Ma cousine, la dernière fois que je l’ai vue, elle ne savait pas encore parler, du moins, pas aisément », racontait-elle au Devoir le 16 décembre, alors qu’elle était en route vers Sherbrooke pour aller les retrouver.

« C’est un peu bizarre de ne pas savoir [où ils sont rendus]. Hier, ma mère et moi, on voulait acheter des cadeaux aux enfants, et on s’est demandé : “Est-ce que ma cousine sait lire ?” C’est niaiseux, mais on ne sait pas où ils sont rendus dans la vie, on ne connaît pas leurs passions. Est-ce qu’ils aiment le sport ? La musique ? » relate la nouvelle Montréalaise. Elle trouve alors les mots pour une situation qui ne se décrit pas : « C’est comme réapprendre à connaître ta famille. »

Mesure de protection contre la COVID-19, la fermeture des frontières explique en partie cet intervalle entre les visites, devenues aussi difficiles à prévoir qu’un jet de dés. Cette attente d’un côté et de l’autre de l’océan amène une certaine appréhension quant à la réunion.

« Est-ce qu’ils vont être contents de me voir, est-ce qu’ils vont savoir quoi me dire ? » se demande l’ancienne Sherbrookoise. Ses inquiétudes se dissipent toutefois rapidement, la joie l’emportant sur ses interrogations. « Ça va nous permettre de commencer 2022 [sur de bonnes bases]. Il n’y a rien de négatif, vraiment juste du positif, mais c’est sûr que mon mascara va couler. »

Chose promise, chose due. Quelques jours après ce premier appel, Megan Foy redonne des nouvelles. Et bien qu’elle n’ait plus de maquillage sur les yeux, c’est avec les ongles vernis par sa cousine de sept ans qu’elle dit, sourire audible : « Ça a été plein d’émotions. De voir mon cousin et ma cousine, de voir à quel point ils avaient grandi, ça m’a frappée. »

« On est tellement reconnaissants qu’ils soient là. Pas question [qu’ils nous offrent] des cadeaux de Noël. Ils sont ici, et c’est ça, le cadeau », conclut la femme à l’esprit de famille.

L’année des premières rencontres

Lors du premier confinement, en avril 2020, Sara Sibri a fait comme de nombreuses âmes en manque de compagnie (ou de divertissement) et s’est ouvert un compte Tinder. Il y a de cela trois vagues pandémiques, l’application de rencontres avait donné accès aux profils de l’étranger, fonctionnalité que la Québécoise d’origine marocaine a alors explorée. « Sur un coup de tête, je me suis dit : “Je vais aller voir ce qu’il peut bien y avoir à regarder au Maroc.” »

« Coup de chance », elle y rencontre son amoureux actuel, Youssef. En avril 2021, un an après leurs premières discussions, de nombreux baisers et câlins ont été échangés, mais seulement à travers la Toile.

Ce n’est pas parce qu’ils n’ont pas essayé de s’en donner des vrais plus tôt. Un premier voyage devait avoir lieu l’été précédent, puis à l’automne et enfin au printemps. Tous les départs ont été annulés, la COVID-19 étant indifférente à leur amour naissant.

« J’avais mon calendrier à côté de mon bureau et je comptais les jours », indique-t-elle. Après le deuxième report, l’espoir s’est toutefois amenuisé. « Début novembre, ça a empiré. En plus des deux occasions manquées, le décalage [horaire entre nous] a augmenté [dû au changement d’heure]. Donc il y avait six heures, et non plus cinq. On a alors vraiment ressenti l’effet de la distance et du confinement. »

Une pause s’est imposée, ou, comme ils aiment l’appeler, une « décision collégiale » a été prise. En février, peut-être grâce à Cupidon, le couple s’est remis à discuter.

« Le virus, ce n’est pas ça qui va nous arrêter, au contraire, c’est ça qui nous a réunis. Tinder n’aurait jamais donné l’option internationale s’il n’y avait pas eu la COVID-19 », explique Sara Sibri.

Son optimisme saillant l’aura finalement amenée à rencontrer Youssef en chair et en os au Maroc lors d’un voyage mémorable de quelques semaines, en juillet 2021. Et avec ce bonheur, la tristesse du retour : « Les bisous à travers un écran n’ont plus la même valeur qu’avant. »

Mais au moins, bisous il y a, songe-t-elle, attendant avec hâte les prochains assouplissements pour revoir son bien-aimé marocain.

De nouvelles venues

À l’occasion de l’Action de grâce américaine, Marie-Michèle Marcoux a pu revoir sa belle-sœur Isla, mais pas seulement. Elle a aussi pu faire la rencontre de Jean et d’Iona, deux petites jumelles blondes aux yeux bleus nées en mars 2021.

Pour la Québécoise vivant à Hawaï avec son conjoint d’origine écossaise, ces naissances auraient, en temps normal, amplement justifié le déplacement jusqu’au Royaume-Uni, où réside sa belle-sœur. « Sauf que là, on ne peut pas juste sauter dans un avion et aller rencontrer les bébés d’Isla. » Les deux familles se seront donc rejointes à mi-chemin, à Chicago, pour fêter les nouvelles venues.

« Ça a été super agréable. On voit des petites vidéos, mais ce n’est pas pareil. En vrai, on a vraiment pu apprendre à connaître les bébés, voir leurs personnalités et s’attacher. Ça crée des liens bien plus forts. »

Pour le couple qui a l’habitude de voyager, être loin de l’entourage n’est pas inhabituel. « Ce qui est nouveau, c’est qu’on a toujours été à juste un billet d’avion de notre famille. C’est ça, le bout difficile », admet la nomade.

Marie-Michèle Marcoux a par ailleurs pu visiter sa mère au Québec en septembre, un peu plus d’un an après avoir quitté la province pour l’archipel américain. La réouverture des frontières lui aura donc permis de revoir plusieurs êtres chers.

Dès les premiers mois de 2022, elle devrait recevoir quelques amis ainsi que sa belle-mère, qui réside en Namibie. « On a bien hâte de voir si toutes les pièces du casse-tête vont fonctionner », dit-elle les doigts croisés.