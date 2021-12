4 30 novembre | Les travailleurs étrangers sillonnent nos champs chaque été pour remplir nos étalages de fruits et de légumes, mais certains employeurs ne reconnaissent pas la valeur de ces employés. C’est le cas de Jean Lemay, qui est devenu le premier à se voir interdire l’embauche de cette main-d’œuvre en raison de violations des lois du travail. Une vingtaine d’ouvriers agricoles du Guatemala ont fait les frais de cette situation, laissés sans travail et sans paie durant plus d’un mois. «On le voit bien dans leur visage qu’ils auraient aimé ça, travailler et nourrir un peu plus leur famille», témoigne Jacques Nadeau. Dans ce hall de réception d’hôtel, «on avait deux minutes», se souvient-il. «Ce qui était le plus important, c’est qu’ils soient à l’aise, qu’ils fassent ce qu’ils veulent, qu’ils aient le sens de la liberté, dans le couloir.» Jacques Nadeau Le Devoir