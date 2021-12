Salaire minimum à 15 $ au Canada

Le salaire minimum au fédéral passe à 15 $ l’heure, ce qui touche les travailleurs du secteur privé sous réglementation fédérale du transport routier et non routier, des télécommunications, de la radiodiffusion, des services postaux et des services bancaires. Quelque 26 000 employés de ces secteurs profiteront de cette hausse, principalement en Ontario et au Québec.

À partir de 2022, chaque année, le 1er avril, le salaire minimum fédéral sera ajusté en fonction de l’Indice des prix à la consommation (IPC) de l’année précédente publié par Statistique Canada.