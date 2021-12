1 12 juillet | La victoire finale de l’Italie à l’Euro se hisse sur le podium des moments d’allégresse de 2021. «Je ne suis pas vraiment fan de soccer, mais je suis fan des histoires autour du sport, confie Valérian Mazataud. C’était la folie. Un but marqué par l’Italie et c’était l’explosion de joie, comme si elle venait de gagner. Un but de l’Angleterre et le monde était viscéralement stressé». Entre le «stress dans l’attente» et l’«ultra-joyeux», il a choisi de nous présenter les visages tourmentés. Le reste des photos de cette soirée de festivités vaut le détour sur le site Web du «Devoir». Valérian Mazataud Le Devoir