Un octogénaire retrouvé «dans un état critique» devant une résidence pour aînés à Laval

Un Lavallois de 88 ans est décédé dans la nuit de lundi à mardi, après avoir été retrouvé « dans un état critique » à l’extérieur de sa résidence privée pour aînés, Les Jardins de Renoir, située dans le quartier Chomedey.

« Durant la nuit, sa conjointe s’est réveillée et a constaté qu’il n’était plus à côté d’elle dans le lit », ce qui a déclenché des recherches à l’intérieur et à l’extérieur de la résidence, a raconté la sergente Geneviève Major, du Service de police de Laval. Il s’était couché vers 22 h.

Les policiers ont été appelés sur les lieux à 3 h du matin, après que l’homme a été localisé. « Il y a eu un transport rapide qui s’est fait dans un centre hospitalier, où malheureusement son décès a été constaté », a expliqué la sergente.

Elle a ajouté qu’« on ne sait pas encore pourquoi il est décédé, si c’est un malaise, de l’hypothermie, pour quelle raison il est sorti. Ce sont toutes des questions présentement qui sont sans réponse ».

Voilà pourquoi « une équipe d’enquêteurs s’est rendue sur les lieux ce matin avec des agents du service de l’identité judiciaire, pour essayer de comprendre les causes et les circonstances du décès ».

L’installation appartient à la société Cogir résidences. « Nous collaborons avec les autorités et nous offrons toutes nos sympathies à la famille », a affirmé Brigitte Pouliot, porte-parole de l’entreprise.

Comme il s’agit de logements pour personnes autonomes, les entrées et sorties ne sont pas contrôlées et un résidant « peut rentrer à n’importe quelle heure de la nuit », a-t-elle précisé.

Sur le site Internet de Cogir résidences, on peut toutefois lire que Les Jardins de Renoir offrent un service de « sécurité 24h/24 » et disposent de caméras de surveillance.

