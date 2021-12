Quoi surveiller aujourd’hui ?

Québec fait le point sur la COVID-19

Le nombre d’hospitalisations liées à la COVID-19 continue de grimper au Québec, et le ministre de la Santé, Christian Dubé, fera le point à 13 h. « Les nombres de cas et d’hospitalisations augmentent rapidement. Heureusement, l’augmentation aux soins intensifs est moins grande », a écrit sur Twitter le premier ministre, François Legault, en annonçant le point de presse.

Christian Dubé sera accompagné du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda, et du directeur général de la gestion exécutive et opérationnelle de la pandémie, Daniel Paré, signe que la campagne de vaccination sera abordée. Les 60 ans et plus ont accès à la troisième dose depuis lundi et un « gros blitz » doit être donné en janvier et février.