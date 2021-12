Quoi retenir du long week-end de Noël ?

Desmond Tutu n’est plus

C’était la dernière des grandes figures de la lutte contre l’apartheid : l’archevêque anglican Desmond Tutu, la conscience de l’Afrique du Sud, mais aussi un rire espiègle et puissant, s’est éteint dimanche, à 90 ans. Des images du petit homme à la robe violette, dansant au côté du dalaï-lama ou, hilare, en compagnie de son ami Nelson Mandela, ont circulé toute la journée.

Desmond Tutu s’était fait connaître aux pires heures du régime raciste de l’apartheid. Alors prêtre, il organise des marches pacifiques contre la ségrégation et plaide pour des sanctions internationales contre le régime blanc de Pretoria.

Jusqu’à récemment, le Prix Nobel de la paix et lauréat du prix Martin Luther King a imposé sa petite silhouette violette et son franc-parler légendaire pour dénoncer les injustices et écorner tous les pouvoirs. Souffrant depuis longtemps d’un cancer de la prostate, il est mort, paisiblement, avant l’aube. Une prière a été dite à la cathédrale Saint-Georges du Cap, son ancienne paroisse, où des passants sont venus déposer des fleurs et se recueillir.