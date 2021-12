4 12 juillet | Gabor Szilasi est le saint patron des photographes canadiens. En 93 ans d’existence, il a photographié le Québec rural, fréquenté Gaston Miron et tiré le portrait de Leonard Cohen. Hubert Hayaud se rappelle surtout l’amabilité unique du personnage. «Sa mère est morte dans un camp de concentration, il a fui le communisme, et il tend la main comme s’il me connaissait depuis toujours.» Puis, entre photographes, le courant passe. Gabor Szilasi a profité de la rencontre pour inspecter l’appareil de l’artisan du «Devoir». «C’est un peu comme s’il avait béni mon matériel.» Face à ce personnage plus grand que nature, Hubert Hayaud remarque que «les photographes sont souvent plus à l’aise derrière leur appareil que devant, mais pas lui». Hubert Hayaud Le Devoir