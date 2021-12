Les soldes d’après-Noël en personne

La traditionnelle journée des soldes d’après Noël a retrouvé quelque peu ses airs habituels, après une année où la recherche d’aubaines s’est principalement déroulée en ligne. Les commerçants ont pu renouer avec leur clientèle en magasin, malgré les restrictions sanitaires et un variant plus contagieux.

La rue Sainte-Catherine était animée dimanche matin avec de nombreuses personnes déambulant sur la principale artère commerciale de Montréal. Contrairement à l’an dernier, tous les commerces pouvaient ouvrir leurs portes avec toutefois une capacité d’accueil réduite.

Vers 10h30, au moins une dizaine de clients attendaient à l’extérieur du magasin électronique Best Buy. Dans la file, Normand Filion était venu chercher son cadeau de Noël, un portable.

« J’ai regardé sur Internet et ici ils offrent une réduction de 200 $. Avec les taxes, ça fait un bon rabais », a affirmé M. Filion, qui pensait bien en être à sa première expérience de soldes d’après Noël.

Un peu plus loin, Stéphane souhaitait trouver « de bons deals » pour une télévision. Il ne cachait pas avoir une certaine crainte d’aller en magasin avec la situation épidémiologique actuelle. Mais en venant le matin, il espérait éviter un fort achalandage.

« On n’est pas là pour longtemps. On sait déjà ce qu’on veut, on n’est pas là pour le shopping », a-t-il dit.

Devant la succursale de La Baie, une file s’était aussi formée avant l’ouverture. Venus acheter les derniers cadeaux de Noël, Étienne Paquette et Émilie Provost souhaitaient être permis les premiers avant que trop de gens se présentent.

« On a essayé d’y aller tôt pour tester les eaux. Finalement, ça ne semble pas si pire, il y a quelques personnes. On est donc très contents de pouvoir avoir notre tradition », a mentionné Mme Provost.

« Si les rues avaient été bondées, on serait peut-être retourné à la maison et on aurait magasiné sur Internet », a indiqué M. Paquette.

Les commerces étaient autorisés à ouvrir plus tôt qu’à l’habitude, soit à 10h. Certains avaient tout de même décidé d’accueillir leurs premiers clients de la journée pour 13h.

La boutique Sports Experts a pour sa part profité de l’élargissement des heures d’ouverture pour permettre de répartir l’achalandage, a expliqué le directeur Cédric Lescarbeault.

Il a aussi mobilisé l’ensemble de ses employés afin que les clients puissent être servis rapidement.

« On va être pas loin de 90 à 100 employés cet après-midi. C’est vraiment pour permettre aux gens de passer le moins de temps possible en magasin », a-t-il indiqué.

M. Lescarbeault prévoyait une journée bien occupée qui permettra au magasin de continuer sur sa lancée des dernières semaines. « On a eu un temps des Fêtes relativement assez intéressant. Les clients étaient rendez-vous », a-t-il relaté.

Dans une boutique de chaussures du centre-ville, le gérant, qui n’a pas voulu accorder d’entrevue, considérait plutôt la journée comme « très imprévisible », après avoir connu une moins bonne semaine avant Noël.

À l’intérieur du centre commercial Montréal Trust, plusieurs dizaines de personnes faisaient la queue pour entrer au magasin de vêtements Zara.

Habituée de retourner dans son pays d’origine la Colombie durant le temps des Fêtes, Claudia Gutierres partait pour la première fois à la quête d’aubaines au lendemain de Noël.

« J’ai regardé hier sur la page web, mais je préfère aller voir les choses et ne pas magasiner en ligne. Il y a moins de surprise », a-t-elle commenté, ne se disant « pas du tout » inquiète d’aller dans les commerces avec l’apparition du variant Omicron, puisque plusieurs mesures sanitaires sont mises en place.

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Facebook et La Presse canadienne pour les nouvelles.