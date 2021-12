La coproductrice de l'émission Passe-Partout, Carmen Bourassa, s’est éteint

Cannelle et Pruneau, Passe-Montagne, Passe-Carreau et Passe-Partout, et tant d’autres personnages ayant bercé l’enfance de plusieurs générations de Québécois, sont en deuil.

Carmen Bourassa, qui avait co-produit les 125 premiers épisodes de la série-jeunesse culte, Passe-Partout, s’est éteinte, a annoncé son fils Alexandre Lambert, sur sa page Facebook.

« Son ouvrage généreux a marqué ce que des générations d’enfants québécois ont partagé comme culture populaire commune, lui a rendu hommage M. Lambert. Elle aura usé de tout le pouvoir qu’eut la « TV » pour faire rêver, consoler, cultiver à l’unisson des milliers de petits voisins… sur votre rue… celle d’ici. »

Comme l’écrivait à l’époque l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision qui lui avait remis son Grand Prix en 2009, « Carmen Bourassa est devenue une référence dans le milieu de la télévision ».

En plus de Passe-Partout, son nom est lié à plusieurs autres émissions-jeunesses comme Zap, Graffiti, Cornemuse, Pin-Pon et Toc Toc Toc. Elle avait aussi contribué au succès d’une série pour adolescents, Pop Citrouille.

Elle a aussi dirigé le secteur Jeunesse et famille de même que celui de Fiction et relations humaines chez Télé-Québec avant de devenir productrice et aussi de conceptrice chez Téléfiction.

Carmen Bourassa figure aussi au générique du film La mystérieuse mademoiselle C à titre de productrice associée.