Le Québec rapporte 7873 nouveaux cas de COVID-19 et 3 décès de plus

Le nombre de signalements de nouveaux cas a diminué pour une deuxième journée d’affilée sur le territoire québécois.

Selon le « Portrait quotidien des cas confirmés répartis par région, groupe d’âge et sexe » publié dimanche sur le portail de données ouvertes de la province, on recensait 538 206 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Cela signifie le signalement de 7873 nouveaux cas par rapport au portrait précédent dont la dernière mise à jour avait été réalisée à 16h15, la veille.

Le nouveau tableau mentionne aussi 11 667 décès depuis l’arrivée du coronavirus en sol québécois, une augmentation de trois par rapport au bilan de samedi après-midi.

Les détails sur les hospitalisations liées à la COVID-19 et sur la vaccination seront publiés la semaine prochaine.

Des responsables du gouvernement avaient déclaré ces derniers jours que les chiffres quotidiens étaient probablement sous-estimés, car les centres de test de la province sont débordés et ne peuvent pas répondre à la demande.

Si on se fie à ce tableau, les régions de Montréal et de la Montérégie étaient les plus touchées puisqu’on y avait identifié respectivement 2777 et 1449 nouveaux cas.

Il y en avait 395 dans la Capitale-Nationale et dans la Mauricie-Centre-du-Québec, 247 en Estrie et 124 en Outaouais.

Rassemblement limité

Les nouvelles mesures sanitaires entrent en vigueur au Québec au moment où le variant Omicron continue de se propager à une vitesse vertigineuse dans tout le Canada.

La province impose désormais un plafond de six convives ou un maximum de deux bulles familiales au cours des rassemblements privés ou dans les restaurants, alors que la province a signalé 9206 nouvelles infections samedi et plus de 10 000 nouveaux cas vendredi.

Au cours d’une conférence de presse, mercredi soir, le premier ministre François Legault avait demandé aux Québécoises et aux Québécois de reporter leurs plans de Noël si possible, tout en permettant à ceux qui veulent absolument se rassembler de le faire « pour un seul souper » d’ici le 25 décembre, à dix personnes ou moins.

Les rassemblements extérieurs sont maintenus à une limite de 20 personnes.

