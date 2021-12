Nouvelles restrictions imposées à partir d’aujourd’hui

C’est aujourd’hui qu’entrent en vigueur les nouvelles restrictions sanitaires concernant les réunions des Fêtes au Québec.

Les regroupements sont maintenant limités à six ou aux personnes issues de seulement deux bulles familiales. Cette règle s’applique également aux tablées des restaurants de la province à compter de dimanche.

Seules exceptions aux nouvelles règles sanitaires, les réceptions de mariage et les funérailles, où sont autorisées au plus 25 personnes.

Le gouvernement suggère aux Québécois âgés de 60 ans et plus — qui sont particulièrement à risque de se retrouver à l’hôpital — de rester à la maison le plus souvent possible.

Le port du masque, le lavage des mains et la distanciation sociale à 2 mètres sont également encouragés.

Le plus récent bilan de la pandémie au Québec, publié samedi, fait état de 9206 nouveaux cas de COVID-19.