Selon le portail de données ouvertes de la province, 9206 nouveaux cas de COVID-19 ont été ajoutés au bilan samedi, soit 825 moins de cas que la veille. Le Québec enregistre également un baisse de 31 hospitalisations.



Selon ces données, 530 002 personnes ont été déclarées positives au virus depuis le début de la pandémie.



Si on se fie au « Portrait quotidien des cas confirmés répartis par région » sur le site des données du gouvernement québécois, quatre décès se sont également ajoutés au bilan vendredi. Le nombre de victimes s'élèverait à 11 664 depuis le début de la pandémie.



Les détails sur les hospitalisations liées à la COVID-19 et sur la vaccination seront publiés la semaine prochaine.



Des responsables du gouvernement ont déclaré ces derniers jours que les chiffres quotidiens étaient probablement sous-estimés, car les centres de test de la province sont débordés et ne peuvent pas répondre à la demande.

