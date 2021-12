Quoi surveiller pendant la période de Noël?

L’état de la pandémie

Il sera difficile de suivre les statistiques des nouvelles infections au coronavirus dans les prochains jours, car les données quotidiennes ne seront pas publiées entre le 24 et le 26 décembre. Il faudra tout de même avoir à l’œil les hospitalisations, notamment à Montréal, où se retrouve une grande partie des nouveaux cas.

Rappelons que le premier ministre, François Legault, permet un rassemblement de dix convives maximum pour les 24 et 25 décembre, et que ce plafond passe dès le 26 décembre à six invités — ou deux bulles familiales. Cette mesure s’applique aussi aux restaurants.