Le retour de la peur inflationniste

Longtemps un sujet courant de conversation et de préoccupation, l’inflation en était venue, au fil des ans, à passer pour un problème qui appartenait à une époque révolue. Jusqu’à cette année.

Au début de la pandémie, on a d’abord craint non seulement une récession économique, mais aussi une dépression mondiale qui pourrait s’accompagner d’une spirale déflationniste dans laquelle la chute des prix et des salaires inciterait les consommateurs et les entreprises à garder fermés leurs portefeuilles, aggravant ainsi la crise. En mai 2020, l’Indice des prix à la consommation (IPC) accusait un recul de 0,4 % sur 12 mois et, en février dernier, il affichait toujours une hausse d’à peine 1 %. Puis la mesure s’est mise à monter.

Gardiennes d’une inflation basse et stable, les banques centrales — tout comme la plupart des autres experts — ont d’abord attribué le phénomène à un simple effet de comparaison entre le début d’un retour à la normale et les jours les plus sombres de la crise, 12 mois auparavant. Il était aussi question d’autres facteurs « temporaires » liés à la pandémie et au redémarrage des économies après un arrêt forcé.

On a notamment parlé d’un problème d’explosion de la demande pour certains biens, à laquelle les entreprises avaient du mal à répondre par une offre suffisante. On avait, d’un côté, des ménages soudainement désireux d’acheter des maisons loin des grands centres et avides de vélos, d’appareils électroniques et d’autres biens à défaut de pouvoir aller au restaurant ou de faire des voyages. On avait, de l’autre, des entreprises qui n’arrivaient pas à réengager du personnel aussi vite qu’elles le voulaient et aux prises avec des chaînes d’approvisionnement sans cesse perturbées par la COVID-19. Pour compliquer les choses, la reprise mondiale a propulsé à la hausse le prix du pétrole, en même temps que des sécheresses et d’autres calamités climatiques ruinaient des récoltes et faisaient augmenter le prix des aliments.

Ces déséquilibres entre l’offre et la demande se sont traduits par des hausses de prix partout dans le monde. Au Canada, l’IPC a grimpé en octobre et en novembre de 4,7 % par rapport à la même période l’an dernier. On reste toutefois encore loin des sommets atteints dans les années 1970 et 1980, où l’on flirtait avec les 13 %. C’était avant que l’on charge les banques centrales de ramener, coûte que coûte, l’inflation à long terme à une cible de 2 %. Depuis 1991, et en dépit de quelques sursauts conjoncturels cet automne ou en 2003 (4,7 %), la hausse des prix s’est maintenue au Canada à une moyenne de 1,9 %, se félicitait encore ce mois-ci sa banque centrale.

La Banque du Canada continue de croire que l’inflation reviendra autour de 2 %, mais pas avant la fin de 2022. Bien forcés d’admettre que le phénomène censé être « temporaire » dure bien plus longtemps qu’ils ne le prévoyaient, les banquiers centraux ont accéléré la réduction de leurs programmes spéciaux d’injections de liquidités et laissent désormais entrevoir de premières hausses de leurs taux d’intérêt l’année prochaine.

Les banques centrales auront particulièrement à l’œil la perception de la situation des ménages et des entreprises, prêtes à réagir si la peur inflationniste s’enracine dans les esprits. C’est que, conquis de haute lutte, le contrôle de l’inflation repose en bonne partie sur le fait que la population a tourné la page sur les années 1970 et 1980 et que ses attentes à moyen terme restent « fermement ancrées » près de la cible de 2 %. On ne veut pas que cela change.