​Nos personnalités de l’année 2021 : Catherine Fournier, mairesse de Longueuil

Catherine Fournier a symbolisé le vent de renouveau qui a balayé le milieu municipal en 2021. Portée au pouvoir le 7 novembre dernier à la mairie de Longueuil, l’ex-députée de 29 ans a remporté avec son équipe 14 des 16 sièges au conseil municipal, et plusieurs élus sont issus de la diversité.

Catherine Fournier n’a pas eu le temps de souffler depuis son élection. Dès 6 h 30 le lendemain de sa victoire, elle s’entretenait avec le directeur général de la Ville pour discuter d’un sujet qui ne pouvait attendre : le chantier du prolongement du boulevard Béliveau, qui mettait en péril l’habitat de la rainette faux-grillon. Dans les heures suivantes, Longueuil devait se présenter en Cour supérieure pour débattre de la demande d’injonction obtenue par des groupes environnementaux. « La position de la Ville de Longueuil, c’était de contester cette injonction. Ce que j’ai demandé au directeur général, c’est de ne pas contester. C’était mon orientation », explique Catherine Fournier, qui tenait à respecter sa promesse électorale de protéger les milieux naturels et la rainette faux-grillon.

Très vite, la nouvelle administration a enchaîné les décisions dans divers dossiers, désireuse d’établir rapidement ses orientations. Lors de la première assemblée du conseil municipal, le 23 novembre, les dossiers ont déboulé : les élus ont entériné la réduction de salaire de 65 000 $ de la mairesse, et l’administration a jeté les bases de plusieurs projets, comme la création d’un comité officiel encadrant la démolition de maisons unifamiliales et la mise en place d’un office de participation publique.

« Je ne cacherai pas que les premières semaines ont été très intenses. Ce sont de grosses journées, et il y a beaucoup de décisions à prendre rapidement. Mais j’aime ça quand ça bouge, alors je n’ai pas de problème avec ça », lance la nouvelle mairesse. « On est sur la même adrénaline que lors de la campagne électorale. Ça n’a pas vraiment arrêté depuis la journée de l’élection. »

Cerfs de Virginie

Quelques jours plus tard, la Ville a confirmé son intention d’abattre une soixantaine de cerfs de Virginie du parc Michel-Chartrand. Malgré une vague de messages outrés formulés par des résidents, Catherine Fournier persiste et signe. « C’est vraiment une question essentielle pour préserver l’équilibre écologique du parc Michel-Chartrand, qui est un joyau à Longueuil. »

La mairesse soutient cependant n’avoir reçu qu’un seul message réellement menaçant, qui l’a d’ailleurs amenée à déposer une plainte auprès du Service de police de l’agglomération de Longueuil. « Les messages haineux étaient vraiment la minorité », assure-t-elle. « J’ai eu énormément de messages de soutien de gens qui ont compris la décision. »

Catherine Fournier n’est pas à l’abri du harcèlement et de l’intimidation dont font l’objet de nombreux politiciens et les personnalités publiques sur les réseaux sociaux depuis quelques années. Plusieurs élus, dont la mairesse sortante de Longueuil, Sylvie Parent, et le maire sortant de l’arrondissement de Verdun, Jean-François Parenteau, ont d’ailleurs quitté la vie politique parce qu’ils étaient excédés par cette déferlante de propos haineux. Catherine Fournier plaide quand même en faveur des réseaux sociaux, un outil efficace pour communiquer avec la population. « Même si parfois c’est difficile — j’ai vécu quelques épisodes par le passé —, je pense que c’est un apprentissage. Je suis parvenue de plus en plus à faire la part des choses », explique-t-elle. « Devant les menaces, je n’ai jamais hésité à faire une plainte au service de police. J’encourage tout le monde à le faire. »