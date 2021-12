​Nos personnalités de l’année 2021 : Denis Villeneuve, cinéaste

Après une année 2020 pénible, 2021 aura été, au mieux, en dents de scie, et les choses s’annoncent d’ores et déjà incertaines pour 2022. En ces temps anxiogènes, la culture devient plus essentielle que jamais. Grâce à elle, on peut s’évader, on peut rêver. C’est exactement ce qu’a accompli Denis Villeneuve, notre personnalité culturelle 2021, avec son adaptation du roman réputé inadaptable Dune. Film grandiose, Dune (V.F.) nous aura permis, brièvement, merveilleusement, de nous évader, de rêver.

En entrevue au Devoir, Denis Villeneuve expliquait à quel point l’ouvrage de Frank Herbert, un classique de la science-fiction, l’avait marqué à l’adolescence. Certaines des images de son film, il les portait en lui depuis plus de 40 ans. « Ma crainte, c’était de me décevoir moi-même, que mon film ne soit pas à la hauteur du rêve que j’avais », confiait-il alors.

On l’espère rassuré. De fait, à l’exception de un ou deux inévitables couacs, la critique fut largement dithyrambique. The Guardian a accordé à Dune la note parfaite de cinq étoiles, à l’instar du Devoir d’ailleurs. Aspect peut-être plus significatif encore, plusieurs collègues cinéastes, et non des moindres, ont porté Denis Villeneuve aux nues avant, pendant, et après la sortie du film cet automne.

En conversation avec Denis Villeneuve pour Variety, James Cameron (Terminator, Aliens, Avatar) eut ces mots flatteurs :

« Ce qui me frappe avec Dune, c’est que le film est vraiment épique […] Tu sembles avoir la discipline, le vocabulaire, d’un véritable cinéma épique, ce genre de grand déploiement qui est juste présenté et prend son temps avec la musique et tout. »

Invité à discuter avec Denis Villeneuve dans le cadre du balado Director’s Cut, le réalisateur d’Inception (Origine) et d’Interstellar (Interstellaire), Christopher Nolan, ne tarissait pas d’éloges :

« Je crois qu’il s’agit d’une œuvre extraordinaire. J’ai eu le loisir de voir le film quelques fois maintenant, et chaque fois que je l’ai vu, j’ai découvert de nouvelles choses, de nouveaux détails de ce monde […] C’est un réel bonheur et un vrai cadeau pour les cinéphiles partout — et merci beaucoup pour ça, Denis. »

Lauréate des Oscar du meilleur film et de la meilleure réalisation pour Nomadland, Chloé Zhao a pour sa part confié au mensuel Sight & Sound :

« Ça me donne espoir qu’un cinéaste comme Denis soit capable de vraiment exploiter sa vision pour assembler quelque chose d’aussi incroyable, d’aussi cinématographique. Je suis soufflée par l’expérience que j’ai vécue dans cette salle. »

Et nous avec elle.

Continuer de rêver

Il s’en fallut cependant de peu pour que Dune, comme d’autres gros canons du studio Warner Bros, ne se retrouve exclusivement sur la plateforme HBO Max, une décision prise dans le contexte de la pandémie. Une sortie hybride fut finalement privilégiée, et les cinéphiles purent apprécier, sur grand écran, le film dans toute sa magnificence.

Le public fut en outre suffisamment nombreux pour convaincre le studio et son partenaire Legendary Pictures de donner le feu vert à Denis Villeneuve pour la complétion de son diptyque, le titre officiel du volet initial étant en l’occurrence Dune : Part One (Dune : Première partie).

À cette heureuse nouvelle vint récemment s’en ajouter une autre, à savoir que le cinéaste adapterait également le roman primé Rendez-vous avec Rama, d’Arthur C. Clark, auteur de 2001, l’odyssée de l’espace. Là encore, il s’agit selon plusieurs d’une œuvre littéraire difficile à adapter (même le doué David Fincher dut renoncer).

Or, après Dune, mais aussi Arrival (L’arrivée) et Blade Runner 2049, rien se semble impossible pour Denis Villeneuve, surtout en matière de science-fiction, genre qu’il parvient à rendre à la fois cérébral et accessible, homérique et intime.

C’est dire qu’il n’a pas fini de réaliser ses rêves de cinéma et, ce faisant, de nous permettre de rêver avec lui.