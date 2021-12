​Nos personnalités de l’année 2021 : Géhane Kamel, coroner

Elle répète souvent en audiences publiques qu’elle ne lit pas les journaux, soucieuse de préserver son impartialité. Et pourtant : le nom « Géhane Kamel » fait sortir plus de 7000 entrées en 2021 dans la banque de données Eurêka, qui répertorie les articles journalistiques et les reportages télé et radio.

Au cours de l’année, la coroner a pris les commandes d’enquêtes de grande envergure, ultra-médiatisées, sur des drames qui ont bouleversé les Québécois. L’une d’elles portait sur la mort de Joyce Echaquan en 2020 sous les insultes racistes du personnel de l’hôpital de Saint-Charles-Borromée, couramment appelé hôpital de Joliette. L’autre, encore en cours, s’intéresse aux causes et circonstances des décès dans les milieux de vie pour aînés lors de la première vague de COVID-19.

La première a donné lieu à d’intenses moments d’émotion. Au palais de justice de Trois-Rivières, où se rendaient tous les jours le mari de Joyce Echaquan et des membres de sa famille, la coroner Kamel a refait le fil des événements qui ont mené aux derniers instants de vie de la mère de famille atikamekw. Face à des témoins qui niaient toute forme de racisme dans leur milieu de soins, la juriste s’est impatientée. De quoi miner son devoir de réserve, a critiqué un ex-coroner. Ou était-ce plutôt une manière d’exposer les biais des professionnels qui devaient soigner Mme Echaquan ? Après tout, sans la captation vidéo, « il y a fort à parier que cet événement n’aurait jamais été porté à l’attention du public », a résumé Me Kamel dans son rapport final. « Le racisme et les préjugés auxquels Mme Echaquan a fait face ont certainement été contributifs à son décès », a aussi écrit celle qui est coroner permanente depuis 2017. Elle a conclu que la mort de Mme Echaquan était « accidentelle ».

Jour après jour, Géhane Kamel a semblé chercher l’équilibre entre la recherche de la vérité et la bienveillance envers les témoins. Elle a lancé un appel au calme lorsque des infirmières ont reçu des menaces de mort. Elle a recueilli les témoignages de soignantes rongées par la culpabilité. Elle s’est défendue d’entrer en territoire politique en faisant de la reconnaissance du racisme systémique, par le gouvernement du Québec, la toute première recommandation de son rapport. Reste que le premier ministre, François Legault, a déclaré dans la foulée que les pensionnats pour Autochtones étaient un exemple de racisme systémique, en vertu de la définition du dictionnaire Petit Robert, à laquelle il adhère.

CHSLD

L’enquête sur le drame des CHSLD a elle aussi tôt fait d’entrer en territoire politique. Son volet national, sur la gestion de la crise, a alimenté les partis d’opposition, si bien que l’hécatombe dans les CHSLD a pris toute la place au Salon bleu à compter de la fin novembre.

Géhane Kamel, une avocate qui a fait carrière au Centre jeunesse de Montréal puis à l’Institut de cardiologie de la même ville, a fait les manchettes pour son franc-parler habituel. L’organigramme du réseau de la Santé lui donne encore des « migraines », a-t-elle notamment lancé neuf mois après le début de son enquête. Ses déclarations empathiques ont peut-être moins retenu l’attention. En salle d’audience, elle a pourtant souvent tenu à rassurer les témoins devant elle. « Je n’aurais pas voulu être dans vos souliers », a-t-elle notamment glissé au directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda. À plusieurs reprises, elle s’est fait la voix des familles, « en droit d’obtenir des réponses » au sujet de leurs proches décédés.

Pour ces personnes endeuillées, Géhane Kamel n’a d’ailleurs pas souhaité accorder d’entrevue au Devoir dans le cadre de ce portrait. « Elle préfère nettement que ces familles soient mises en évidence. Comme elle se plaît à le dire, elle préfère être dans l’ombre de ces défunts », a fait savoir le Bureau du coroner.