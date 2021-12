​Nos personnalités de l’année 2021 : Aurélie Rivard, nageuse paralympique

C’est l’athlète canadienne la plus décorée des Jeux de Tokyo. Pour ajouter cinq nouvelles médailles paralympiques à sa collection, la nageuse québécoise Aurélie Rivard a dû trouver la force de se maintenir au sommet dans un monde sens dessus dessous.

Lorsqu’on lui demande quel souvenir elle garde de son expérience à Tokyo l’été dernier, l’athlète de 25 ans n’arrive pas à la dissocier de l’année et demie de pandémie qui l’a précédée. « Cela a tellement affecté notre préparation, nos résultats et l’état d’esprit dans lequel on s’est présenté. Des mois sans s’entraîner, l’absence de compétition, la menace constante que si quoique ce soit allait de travers aux Jeux olympiques, ce sont les Jeux paralympiques qui allaient écoper… Je me demande encore comment j’ai fait pour me présenter aux Jeux prête à performer. »

Ses Jeux ont d’ailleurs bien mal commencé. Championne en titre au 50 m style libre S10, elle termine troisième lors de l’épreuve. Secouée par ce qui lui apparaît comme une contreperformance, elle se rend alors compte qu’elle avait sous-estimé l’impact qu’auraient sur elle ces Jeux sous cloche de verre sanitaire. « Ce sont les spectateurs qui amènent tout l’esprit, le plaisir et la légèreté à ces piscines olympiques grosses comme le Centre Bell. Sans eux, l’ambiance devient tellement lourde qu’on pourrait presque la toucher. »

Et puis, ce n’était pas la même chose que de participer à ses premiers Jeux, comme à Londres, où elle a remporté sa première médaille, ou à Rio, où elle était la challenger et a amassé trois médailles d’or et une de bronze. « Depuis que j’ai 12 ans, je veux toujours faire mieux que la fois d’avant. À Londres, c’était magique. À Rio, j’avais tout à prouver et tout à gagner. À Tokyo, j’avais tout à perdre. »

Les choses s’y sont finalement très bien passées pour la native de Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle y a remporté deux médailles d’or, une d’argent et deux de bronze en plus de battre deux records du monde et d’améliorer un record personnel. Avec cinq podiums, elle s’est chargée de presque le quart de la récolte de 21 médailles de l’équipe paralympique canadienne.

Des médailles toutes féminines

Aurélie Rivard n’est pas la seule Canadienne à s’être démarquée à Tokyo. Sur les 24 médailles remportées par le Canada aux Jeux olympiques, quelques semaines auparavant, 18 l’ont été par des femmes. De l’haltérophile Maude Charron à la canoéiste Laurence Vincent-Lapointe en passant par les plongeuses Jennifer Abel et Mélissa Citrini-Beaulieu, les sept médailles québécoises y ont toutes été féminines. Le partage entre les hommes (10 médailles) et les femmes (11 médailles) a été beaucoup plus équitable dans l’équipe paralympique canadienne.

Les Jeux paralympiques gagnent lentement en reconnaissance, y compris aux yeux des autres athlètes, estime Aurélie Rivard. « Ça me fait tellement plaisir parce que ce n’était vraiment pas comme ça, il y a dix ans. »

Mais il y a peut-être plus important encore. « Au début, les Jeux paralympiques étaient juste, pour moi, la chance de compétitionner au plus haut niveau possible. Mais je me rends de plus en plus compte qu’ils ont le pouvoir de rejoindre des gens en dehors du sport et d’élargir le champ des possibles. Je reçois beaucoup de témoignages de parents qui me disent qu’ils avaient peur pour l’avenir de leur enfant, mais qu’en nous voyant aux Jeux paralympiques, ils avaient repris espoir », raconte l’étudiante en droit dont le handicap tient à une main atrophiée et qui a nagé le 100 m style libre en 58,14 secondes à Tokyo, ce qui lui aurait valu la 44e place aux autres Jeux, quelques semaines auparavant.