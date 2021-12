Ouvert ou fermé en cette fin de semaine de Noël ?

Commerces au ralenti

La plupart des magasins fermeront leurs portes à 17 h vendredi, à l’occasion du réveillon de Noël, et n’ouvriront celles-ci que le 26 décembre. Cela concerne aussi les centres commerciaux.

Les adeptes des soldes d’après Noël seront toutefois satisfaits cette année, puisque les établissements commerciaux seront autorisés à ouvrir leurs portes dimanche sous un horaire élargi, de 10 h à 17 h. L’an dernier, le traditionnel « Boxing Day » n’avait pu avoir lieu en raison de mesures de confinement affectant les commerces non essentiels.

Les épiceries à grande surface fermeront leurs portes le 25 décembre, mais certaines petites épiceries demeureront accessibles, de même que les dépanneurs. Les restaurants resteront ouverts pendant tout le week-end de Noël, tout comme les pharmacies. Une capacité réduite à 50 % s’applique toutefois en ces lieux, tout comme dans les commerces.

Les succursales de la Société des alcools du Québec, devant lesquelles les files se sont allongées dans les derniers jours, fermeront pour la plupart à 17 h le 24 décembre, à l’exception des succursales Express, qui étireront leur horaire jusqu’à 19 h. Toutes les succursales de la SAQ fermeront le 25 décembre avant de rouvrir à 13 h dimanche.

Les marchés publics de Montréal seront par ailleurs fermés les 25 et 26 décembre. La fermeture des banques se prolongera quant à elle les 27 et 28 décembre, celles-ci étant déjà normalement fermées la fin de semaine. Il n’y aura pas non plus de distribution de courrier à Noël et le jour suivant et les bureaux de poste seront fermés.