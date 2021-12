Carey Price : un esprit sain dans un corps sain

Cet automne, le gardien de but étoile du Canadien de Montréal a pris tout le monde par surprise en affirmant qu’il avait « sombré dans un état de noirceur dont il [lui était] devenu impossible de sortir sans aide ». Carey Price a intégré le programme d’aide aux joueurs de la LNH et s’est rendu dans un centre de traitement pour usage de substances.

Quelques semaines plus tôt, c’était l’attaquant Jonathan Drouin qui s’était ouvert sur les raisons de sa pause du printemps dernier. Le hockeyeur de 26 ans avait révélé sur les ondes de TVA Sport et de RDS qu’il souffrait de troubles d’anxiété et d’insomnie, des problèmes qu’il traîne depuis des années.

À l’international, la gymnaste Simone Biles et la joueuse de tennis Naomi Osaka ont également fait part de leurs problèmes de santé mentale.

La Dre Christine Grou, présidente de l’Ordre des psychologues du Québec, voit d’un « bon œil » ces sorties publiques dans le monde du sport d’élite. « On sait maintenant qu’il y a de plus en plus d’athlètes qui ont aussi un suivi psychologique, et non pas juste un suivi physique dans la perspective de la santé globale. On n’a jamais aussi bien incarné l’adage qui dit que ça prend un esprit sain dans un corps sain. »

Selon elle, le fait que des athlètes parlent ouvertement de leurs problèmes de santé mentale a un « impact très positif » sur la population en « démystifiant » le fait que tout un chacun peut avoir des difficultés sur le plan de la santé mentale à un moment de sa vie. « Que ce soit dans le milieu sportif, des affaires ou artistique, quand des personnalités connues viennent dire sur la place publique qu’elles sont aux prises avec certains problèmes de santé mentale, ça normalise un peu les choses », affirme la Dre Grou.

« De la même façon que les athlètes ne sont pas à l’abri de se faire une fracture, ils ne sont pas à l’abri de blessures psychologiques », ajoute-t-elle.

Les tabous sont toutefois difficiles à casser, constate-t-elle. Malgré tout le travail de sensibilisation qui a été fait dans les dernières décennies « pour diminuer le stigma », les problèmes de santé mentale sont encore trop souvent perçus comme une « menace à l’ego », explique la psychologue.

« Il y a encore beaucoup de gens qui interprètent comme une faiblesse le fait d’avoir besoin de consulter pour un problème de santé psychologique, déplore-t-elle. Spontanément, les gens vont consulter plus facilement lorsqu’ils ont des maux digestifs ou une entorse à la cheville que lorsqu’ils ont un problème d’humeur ou d’anxiété. Souvent, ils vont traîner ça pendant des semaines en se disant : ça va passer. »

Ce type de sortie publique d’une personnalité connue entraîne généralement une hausse des consultations. Cependant, cette fois-ci, la présidente de l’Ordre des psychologues est incapable de faire une « équation linéaire » entre les révélations de Carey Price et les demandes de consultations qui explosent en raison de la pandémie. « Ça fait 30 ans que je pratique et je n’ai jamais vu ça, des cabinets saturés comme ça. C’est du jamais vu. »