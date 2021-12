6 22 octobre | Le monument de la chanson qu’est Gilles Vigneault a offert au Québec un nouvel album cette année. Un précieux cadeau étant donné les 93 ans de l’artiste. Marie-France Coallier se rappelle la « gentillesse » et la « formidable disponibilité » du chanteur de légende. « Ç’a été fantastique, parce que son album traite des quatre éléments : la terre, le feu, l’eau et l’air. J’avais ces éléments qui étaient là. Quand il ouvre les bras de chaque côté et prend une bouffée d’air, ça a pris tout son sens. » Marie-France Coallier Le Devoir