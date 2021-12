Des hausses de taxes de 3,4% à Longueuil

Les Longueuillois subiront des hausses de taxes moyennes de 3,4 % l’an prochain. L’administration de Catherine Fournier a soutenu que la situation financière de la Ville de Longueuil avait été fragilisée par le gel de taxes trois années sur quatre lors du mandat précédent.

Le conseil municipal a entériné mercredi soir le budget 2022 de la Ville qui atteindra 487,9 millions de dollars, en hausse de 5,8 % par rapport à l’année précédente.

La Ville faisait face à un manque à gagner de 27 millions et elle a dû puiser dans ses réserves pour commencer à le combler. La mairesse Catherine Fournier estime que dans ce contexte, la hausse de taxes moyennes de 3,4 %, sous le taux d’inflation cumulé de janvier à octobre, était raisonnable. « La pénurie de main-d’œuvre et l’inflation qui est extrêmement forte cette année entraînent beaucoup d’incertitude. C’est pour ça qu’on voulait un budget qui soit mesuré et axé sur une saine gestion des finances publiques », a-t-elle indiqué lors de la séance extraordinaire du conseil municipal mercredi soir.

Le responsable des finances, Jonathan Tabarah, a expliqué que Longueuil était l’une des grandes villes au Québec où le taux de taxation était parmi les plus bas et qu’un rattrapage était nécessaire. « On ne peut plus de permettre de faire des gels de taxes au cours des prochaines années si on veut s’assurer que la Ville soit en bonne posture financière », a-t-il fait valoir.

Portée le 7 novembre dernier, la mairesse Fournier a signalé que son administration avait été en mesure de mettre sa « couleur » dans ce budget dont l’élaboration était déjà très avancée. Un montant de 250 000 $ a notamment été prévu pour la création de l’Office de participation citoyenne promis en campagne électorale. Les premiers mandats qui seront confiés à cet organisme porteront sur le dossier des feux de bois extérieurs et sur le développement de l’aéroport de Saint-Hubert.

La Ville de Longueuil a aussi convenu d’étaler le rôle triennal d’évaluation 2022-2023-2024 — qui fait état d’une augmentation moyenne de 26 % de la valeur des propriétés — afin d’en atténuer les effets sur le compte de taxes. Rappelons que les hausses de valeur sont particulièrement importantes dans les arrondissements de Greenfield Park et de Saint-Hubert.

Le variant Omicron

Le chef de l’opposition et élu de Longueuil Ensemble, Jacques Lemire, a voté contre le budget. Il aurait souhaité que la Ville adopte son budget en janvier compte tenu de la situation pandémique. « Le budget a été préparé comme si rien n’avait changé alors que nous savons que le variant Omicron risque de faire mal à nos finances publiques. […] Quelques semaines additionnelles nous auraient permis de mieux comprendre l’impact du variant », a-t-il expliqué.

Une citoyenne a demandé si, après la décision de la mairesse Fournier de réduire son salaire de 65 000 $, les conseillers gèleraient leurs propres salaires. Jonathan Tabarah a cependant rejeté cette idée. « Ce ne serait pas du tout à propos de pénaliser ceux d’entre nous qui ont besoin de cette rémunération. Être élu est un travail excessivement exigeant qui nous met à risque à tous les jours, autant un risque réputationnel que professionnel. À la fin de notre mandat de quatre ans, nos sièges sont éjectables », a-t-il soutenu. Il a cependant affirmé que la hausse de salaire des conseillers serait « raisonnable ».