2 16 novembre | Les voix des chanteurs amateurs de karaoké se sont tues en septembre 2020, pour n’être réentendues qu’un an plus tard, en novembre 2021. «J’avais photographié la fermeture des karaokés. J’ai vraiment vu le contraste entre la grosse déprime de 2020 et le retour à la fête cette année», note Adil Boukind. Il garde en mémoire une tournée des bars qui relevait presque de la thérapie pour ces oiseaux de nuit. «L’an dernier, les gens ne voulaient pas trop se faire prendre en photo. Cette année, les gens étaient très à l’aise. On pouvait penser qu’il n’y avait plus de COVID-19 le temps d’un soir.» Adil Boukind Le Devoir