La Croix-Rouge en renfort dans le réseau de la santé

L’appel à l’aide de Québec a été entendu. La Croix-Rouge canadienne viendra, elle aussi, prêter main-forte dans le réseau de la santé cet hiver, devant l’imparable montée des cas de COVID-19.

L’organisme d’aide humanitaire avait reçu une requête formelle de la part du gouvernement de François Legault la veille. Il a répondu par l’affirmative mercredi.

« Ça prendra la forme d’aides de service qui seront déployés dans le réseau, particulièrement dans les CHSLD », a souligné en entrevue avec Le Devoir la directrice des communications de la Croix-Rouge, Carole Du Sault. Des experts en prévention et contrôle des infections seront aussi du lot.

Environ 300 employés viendront porter soutien au système de santé, partiellement amputé par des absences de personnel. Aux dernières nouvelles, plus de 4000 employés du réseau avaient pris congé de maladie en raison d’un test positif ou parce qu’ils attendaient un résultat. La Croix-Rouge s’attend à concrétiser l’envoi de personnel « dans les prochains jours ».

« Ça ne veut pas dire le 25 décembre », a convenu Mme Du Sault.

Les troupes seront disséminées dans le réseau « selon les besoins ». La plupart des équipes devraient cependant agir dans les centres de soins de longue durée, moins dans les centres de vaccination et de dépistage, a-t-elle précisé.

La Croix-Rouge contribue à l’effort de guerre pandémique depuis son arrivée sur le terrain au printemps 2020. Or, il ne restait aux dernières nouvelles qu’une centaine de professionnels en activité. Au plus fort de la première vague, plus de 1100 employés de la Croix-Rouge étaient intervenus en territoire québécois, la plupart dans les foyers pour aînés.

Les employés de l’organisme humanitaire viennent s’ajouter à l’injection de nouveau personnel que représentent les médecins spécialistes du Québec et les militaires des Forces armées canadiennes.

Un chiffre ?

Devant la montée des cas liés au variant Omicron, le gouvernement du Québec n’a toujours pas rendu publics ses besoins pour l’hiver. Dans sa lettre envoyée au fédéral mardi, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, ne les chiffrait pas.

Son collègue à la Santé, Christian Dubé, a parlé à plusieurs reprises dans les dernières semaines d’un manque à gagner de 500 vaccinateurs. Mais les syndicats du réseau de la santé font état d’une pénurie dans presque tous les milieux.

Mercredi, le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a confirmé avoir reçu la requête du gouvernement de François Legault. Mais il ne sait pas, lui non plus, quels sont les besoins de Québec.

« On est en conversation avec eux pour bien [les] saisir », a-t-il lancé lors d’un point de presse en compagnie du premier ministre Justin Trudeau.

Ottawa affirme avoir accès à des capacités « limitées ». « On n’a pas des ressources infinies », a souligné M. Trudeau.

« Le gouvernement canadien a aussi des responsabilités envers les peuples autochtones, et envers les communautés éloignées et certains territoires en particulier, a illustré le ministre Duclos. [Puis] les provinces sont toutes dans une situation identique ou bien de plus en plus semblable. »

Mercredi, le Québec rapportait un record d’infections à la COVID-19, avec 6361 nouveaux cas.

Avec Marie Vastel