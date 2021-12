Instagram accusé de mettre les adolescents facilement en contact avec des revendeurs de drogue

Instagram permet aux adolescents d’acheter des « drogues potentiellement mortelles », révèle une récente étude du Tech Transparency Project (TTP). Les tests du TTP, effectués aux États-Unis, montrent qu’en quelques clics, les utilisateurs peuvent accéder à toute une gamme de médicaments, normalement sous prescription.

Le réseau social, qui interdit l’achat ou la vente de produits pharmaceutiques dans sa politique d’utilisation, facilite non seulement la recherche de médicaments, mais aide aussi à entrer « directement en contact avec des trafiquants », explique le TTP.

En effet, il suffit d’inscrire « buyxanax » dans la barre de recherche pour que le réseau social, sans même avoir terminé d’écrire, nous suggère des comptes de revendeurs de Xanax. Certains ne cachent même pas leur commerce dans le nom d’utilisateur, où l’on peut lire « acheter du Xanax maintenant ».

Commercialisé sous ordonnance au Canada, le Xanax est un médicament souvent utilisé comme calmant par les personnes atteintes de troubles d’anxiété. Même s’il est « couramment prescrit », Santé Canada prévient qu’il existe un « risque de surdose et de trouble lié à sa consommation ».

Après avoir suivi un profil de trafiquant, l’utilisateur peut voir Instagram lui recommander des comptes similaires, faisant parfois découvrir de nouvelles drogues aux adolescents, note le TTP. L’algorithme du réseau social entraînerait alors les jeunes utilisateurs dans une spirale de la drogue.

Des fausses pharmacies

Une fois le compte trouvé, il suffit de contacter le revendeur via les coordonnées indiquées sur le profil. Les échanges se font le plus souvent par téléphone, WhatsApp ou Snapchat. Quelques comptes renvoient vers deux sites Internet, United Health Phamacy (on remarque l’absence de « r » dans le mot « pharmacy ») et United Online Pharma.

D’après le TTP, ces sites ont été créés en mai et octobre 2021. Le premier ne laisse aucun contact, mis à part un numéro WhatsApp. Le second affiche des « offres en vogue », présentant toutes sortes de drogues. Ecstasy, codéine, kétamine, le marché est ouvert.

Les comprimés achetés sur Instagram soulèvent l’inquiétude des chercheurs, puisqu’ils ressemblent fortement à des contrefaçons qui peuvent être coupées au fentanyl, un opioïde potentiellement mortel. L’United Health Phamacy affirme de son côté vouloir éviter que les consommateurs se procurent « une version falsifiée du médicament », et fournit des prescriptions gratuites à chaque vente.





Photo: Capture d'écran

Selon le site de l’United Online Pharma, les commandes sont triées en Californie, puis distribuées « aux États-Unis, au Canada et ailleurs, avec l’aide de sociétés affiliées comme USPS, FedEx, UPS et DHL ».

Si certains comptes ont disparu depuis la publication de l’étude le 7 décembre, la tendance ne semble pas se calmer. Plusieurs profils ont été créés récemment, affichant des publications datant d’il y a moins de trois jours.