Les commissions des droits de la personne inondées de plaintes au sujet des mesures sanitaires

Les commissions des droits de la personne du pays ont été aux premières loges pour constater le tollé ou les dérives suscités par les mesures sanitaires imposées depuis près de deux ans. À chaque nouvelle annonce des gouvernements, qui ont imposé tour à tour des confinements, le port du masque ou la preuve vaccinale obligatoire, le nombre de plaintes a bondi, révèlent des données colligées par Le Devoir.

Au Québec, les appels logés auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) ont explosé dans les semaines suivant ces annonces successives. L’augmentation du volume était de l’ordre de 50 %.

Certains patrons cherchaient des clarifications quant à l’application des diverses mesures. De nombreux citoyens appelaient quant à eux pour se plaindre que leurs droits soient brimés. « Il a même fallu ajouter un message à notre répondeur pour prévenir les gens que, s’ils étaient agressifs, nous nous donnions le droit de mettre fin à la conversation », relate au Devoir la coordonnatrice des communications de la CDPDJQ, Meissoon Azzaria. « Il y a eu une période où ça a été difficile pour le personnel à l’accueil. »

Des 839 plaintes portées auprès de la Commission en 2020-2021, près de 20 % (138 plaines) portaient sur le port du masque obligatoire dans les lieux publics, imposé par le gouvernement de François Legault au cours de l’été 2020. Et 37 autres plaintes ont été déposées depuis avril 2021, selon les dernières données de la CDPDJQ.

« Si l’on recense 138 plaintes, sur plus de 800 pour l’année, c’est beaucoup sur un seul sujet », observe Mme Azzaria. À titre comparatif, la CDPDJQ a reçu 296 plaintes liées au secteur du travail l’an dernier, tous motifs de discrimination confondus, et 63 portant sur l’accès au logement.

Le port du masque peut être contesté en évoquant un handicap — être asthmatique, autiste, dans l’impossibilité de porter un couvre-visage —, ce qui est interdit comme motif de discrimination par la Charte des droits et libertés de la personne.

L’obligation de se faire vacciner pour avoir accès au passeport vaccinal et aux lieux publics non-essentiels, instaurée en septembre, a également motivé un grand nombre d’appels auprès de la CDPDJ. Mais la Commission n’a reçu que quatre plaintes formelles (aucune d’entre elles basée sur la religion). Les motifs d’exemption médicale acceptés par le ministère de la Santé du Québec pour éviter la vaccination sont très limités — une allergie confirmée à tous les vaccins contre la COVID-19, ou une myocardite ou péricardite suivant l’administration d’un de ces vaccins.

Dix fois plus de plaintes en Ontario

Les contestataires des mesures sanitaires ont été bien plus nombreux dans la province voisine. Le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario a recensé pas moins de 1175 requêtes liées à la pandémie depuis avril 2020. De ce nombre, 504 requêtes portaient sur le port du masque obligatoire. La quasi-totalité (398) en lien avec l’accès aux services et établissements.

Le nombre de plaintes mensuelles a en outre atteint un record lorsque le gouvernement de Doug Ford a annoncé l’exigence d’une preuve vaccinale : 138 plaintes pour le seul mois de septembre 2021, puis 83 au mois d’octobre et 80 en novembre, selon les dernières données disponibles.

D’autres requêtes portées devant le tribunal ontarien portaient sur divers motifs de discrimination : une clinique aurait refusé de recevoir un patient parce qu’il avait été exposé à la COVID-19 ; un hôpital ayant empêché les parents d’un enfant souffrant d’un handicap de l’accompagner dans l’établissement ; ou encore un citoyen ayant vu ses aides gouvernementales retranchées par sa province après avoir touché des prestations fédérales.

L’effet aura été le même à l’échelle du pays.

Le Bureau du commissaire des droits de la personne de la Colombie-Britannique rapportait au Globe and Mail récemment avoir constaté une augmentation de 775 % du volume de demandes de renseignements liés à la COVID-19 entre avril 2020 et octobre dernier. En Alberta, la Commission des droits de la personne faisait état de près de 100 appels par jour, contre 15 ou 20 en temps normal.

Du côté de la Commission canadienne des droits de la personne, l’organisme a confirmé au Devoir avoir « noté une augmentation du volume de plaintes » au début de l’année 2021, « plus spécifiquement reliées au port du masque ou couvre-visage ». La commission rapporte également une hausse des plaintes depuis septembre « concernant les vaccins », qui est « en constante augmentation ».