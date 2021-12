Oscar : certains finalistes dévoilés

En prévision de la soirée des Oscar, l’Académie des arts et sciences du cinéma dévoilera aujourd’hui les listes préliminaires des nominations dans certaines catégories. Dans le lot, on note celle du Meilleur film international, anciennement appelé Meilleur film en langue étrangère. Une liste de dix œuvres finalistes sera dévoilée. Le Canada est représenté par le long métrage Les oiseaux ivres, du réalisateur et coscénariste Ivan Grbovic et de la coscénariste Sara Mishara.

Les finalistes dans les catégories Meilleur documentaire et Meilleur court métrage d’animation seront aussi dévoilés. La 94e cérémonie des Oscar se déroulera le 27 mars 2022.