Les maisons d’hébergements pour femmes en difficulté sont débordées

Une tempête parfaite déferle sur les maisons d’hébergement pour femmes du Québec. Au moment où les demandes d’aide atteignent des sommets, la capacité d’accueil frôle la saturation et le manque de main-d’œuvre épuise les équipes en place.

À La Gigogne de Matane, le téléphone ne dérougit pas depuis le printemps. La maison et ses 12 lits sont occupés au maximum de leur capacité depuis « avril, voire même mars ».

« Sur une aussi longue période, c’est du jamais vu », soupire Vanessa Caron, la coordonnatrice du volet violence conjugale.

Dans ce contexte, des demandes d’aide doivent parfois attendre. Quand il y a urgence, la détresse se passe de confort : les femmes trouvent refuge tant bien que mal sur des matelas étalés dans le sous-sol, là où il y a encore de la place.

Le scénario est le même à La Débrouille, à Rimouski. Ici aussi, la maison de 7 chambres est pleine. « Chaque fois qu’une femme part, il y en a 2 ou 3 qui attendent de prendre la place », explique la cogestionnaire Geneviève Lévesque.

Face à des maisons qui ne peuvent pas les accueillir, faute d’espace, des femmes sont dirigées vers d’autres ressources, souvent situées, dans l’est du Québec, à des centaines de kilomètres de leur milieu. Cabano, Sainte-Anne-des-Monts, Gaspé, parfois même la capitale nationale : le déracinement est particulièrement difficile pour les mères, contraintes d’arracher leurs enfants à leur école et à leurs amis.

Les Îles de la Madeleine n’échappent pas à la tempête. À L’Accalmie, seule maison d’hébergement offerte aux insulaires, il ne reste qu’une chambre disponible sur les quatre proposées.

« Nous avons beaucoup plus d’appels depuis l’hiver 2021 », constate la coordonnatrice Linda Turbide. « Nous sommes presque à pleine capacité depuis le début de l’année. Cet été, nous avons même dû gérer une liste d’attente. C’est rarement arrivé. »

La douzaine de lits de L’Amie d’elle, une maison d’hébergement située à Forestville, à 100 km à l’est de Tadoussac, accueillent presque toujours une bénéficiaire. « C’est plein régulièrement, ça roule », confie-t-on à l’accueil. Idem à la Maison des femmes de Baie-Comeau. « Le téléphone sonne », décrit la coordonnatrice Hélène Millier. « Nous avons beaucoup de demandes de proches pour savoir comment soutenir les femmes de leur entourage. »

Non seulement les demandes d’aide explosent, mais les sévices subis sont plus graves et les victimes, plus jeunes qu’auparavant. « La pandémie a eu des conséquences vraiment visibles », ajoute Linda Turbide, qui estime que les femmes qui font appel à L’Accalmie ont maintenant « entre 25 ans et 40 ans ».

À L’Autre-Toit du KRTB, il a fallu changer des serrures et installer des systèmes d’alarme plus souvent qu’à l’habitude pour protéger les femmes d’un conjoint ou d’un ex violent.

« Les situations sont plus graves », observe Louise Castonguay, coordonnatrice de cette maison d’hébergement située à Témiscouata-sur-le-Lac. « Les femmes craignent davantage pour leur sécurité. »

Manque de personnel

Au moment où les besoins se font criants, la main-d’œuvre manque et le recrutement piétine.

« C’est l’enfer », illustre Mme Castonguay. « Avant, quand nous affichions un poste, nous pouvions recevoir entre 5 et 10 curriculum vitae. Maintenant, c’est presque rien. »

À La Gigogne de Matane, c’est le dévouement des employées qui permet d’assurer le service. « Tout le monde fait des heures supplémentaires », explique Vanessa Caron. « Je gère les horaires et si ce n’était pas de la grande générosité de notre personnel, je n’y arriverais pas. »

Malgré le manque de places et de main-d’œuvre, « on ne laisse personne dehors », assure Geneviève Lévesque, de La Débrouille. Un message que le regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale souligne à grands traits. « Quand une femme est en danger, on trouve toujours une solution », insiste Louise Riendeau, responsable des dossiers politiques au sein du regroupement.

Celle-ci admet toutefois que « la pénurie frappe très fort ». Le manque généralisé de personnel s’additionne, dans le cas des maisons d’hébergement, à des horaires atypiques. « Elles fonctionnent jour et nuit, 7 jours sur 7 », rappelle Mme Riendeau.

Les aides gouvernementales consenties dans la foulée des 18 féminicides survenus depuis le début de l’année, au Québec, ont permis de rehausser les salaires, sans toutefois parvenir à combler l’ensemble des besoins. « Les salaires montent partout », explique Louise Riendeau. Fin 2021, un poste sur cinq est toujours vacant dans le réseau des maisons d’hébergement.

Épée de Damoclès

« Nous arrivons à répondre à la demande, mais c’est très fragile », concède Linda Turbide, de L’Accalmie. Cet équilibre précaire, le variant Omicron qui déferle sur le monde en rappelant la fulgurance de la pandémie pourrait soudainement le chambouler.

« J’aime autant ne pas y penser, ça crée vraiment beaucoup d’anxiété », indique Vanessa Caron, de La Gigogne. « C’est toujours présent comme une épée de Damoclès », ajoute Louise Castonguay. « On n’est pas à l’abri. »

Peu d’éclosions de COVID-19 ont jusqu’à maintenant éclaboussé les maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale. Un respect strict des mesures sanitaires a permis d’éviter le pire, selon plusieurs coordonnatrices.

Cependant, dans la tempête qui souffle sur le réseau d’aide depuis le début de la pandémie, une nouvelle rafale risque d’emporter la planche de salut dont certaines ont besoin.

« Nous ne sommes pas encore en rupture de services », conclut Louise Riendeau. « Mais nous n’en sommes pas loin. »