Quoi surveiller aujourd’hui ?

Troisième dose pour les 65 ans et plus

Les 65 ans et plus sont maintenant admissibles à une troisième dose de vaccin contre la COVID-19. La troisième dose, moins nécessaire contre le variant Delta, est beaucoup plus importante et efficace pour faire face au variant Omicron, qui se propage comme une traînée de poudre dans le monde.

À compter du lundi 27 décembre, ce sera au tour des 60 ans et plus de pouvoir prendre rendez-vous. Et dans l’objectif d’accélérer la vaccination au Québec, l’intervalle entre la deuxième dose et la troisième dose est passé de six à trois mois.