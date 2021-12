Nouvelles restrictions sanitaires en vigueur au Québec

Afin que la population puisse affronter le variant Omicron, qui crée une flambée de nouveaux cas de COVID-19, des restrictions sanitaires supplémentaires entreront en vigueur dès lundi au Québec.

Le gouvernement provincial a demandé jeudi aux Québécois de réduire de 50 % leurs contacts sociaux. Dans cet esprit, les restaurants, les bars, les casinos, les salles de sport, les salles de spectacle et de cinéma ainsi que les congrès devront limiter leur capacité d’accueil à 50 %. L’interdiction de danser et de faire du karaoké sera remise en place, à peine un mois après avoir été annulée.

Dans les commerces et les centres commerciaux, la limite a été établie à un client pour 20 mètres carrés de superficie. Cette mesure ne touche pas les établissements de soins personnels, comme les coiffeurs et les massothérapeutes. Les heures d’ouverture pour les soldes d’après-Noël, le 26 décembre, seront élargies.

La règle des 50 % s’appliquera aussi aux lieux de culte et pour les activités publiques essentielles, comme des assemblées, qui pourront accueillir un maximum de 250 personnes, mais ils devront dorénavant exiger le passeport vaccinal.

Pour les funérailles, la capacité actuelle, soit un roulement de 50 personnes présentes à la fois, est maintenue. La Santé publique autorise la tenue de cérémonies de mariage ou de funérailles sans exiger le passeport vaccinal, mais avec un maximum de 25 personnes.

Pour les rassemblements privés à l’intérieur, la limite demeure la même, soit de 10 personnes ou les occupants de trois résidences. Québec a reculé sur la possibilité de tenir des rassemblements de 20 personnes à partir du 23 décembre.

Dès les 20 décembre, les mesures seront aussi resserrées dans les CHSLD, résidences privées pour aînés, les ressources intermédiaires (RI) et certaines ressources de type familial (RTF). Par exemple, un seul visiteur ou proche aidant à la fois, pour un nombre maximal de quatre personnes par jour, sera autorisé à visiter une personne vivant, entre autres, dans les CHSLD et certaines RI-RTF. Il sera également interdit pour les proches et les visiteurs d’accéder aux aires communes, à l’exception des proches qui aident à l’alimentation d’un résident.

Dans le milieu de l’enseignement, le port du masque en classe et dans les espaces communs a été réintroduit. Le retour en présentiel après les congés des Fêtes est prévu le 10 janvier pour les secteurs du secondaire, collégial, universitaire et formation professionnelle. La date de rentrée prévue au calendrier pour le niveau primaire est maintenue.

La pratique des sports et des loisirs se voit également imposer de nouvelles restrictions. Suspension des tournois ou compétition et une limite de 25 participants à l’intérieur sont du nombre.

Québec recommande aussi fortement le télétravail. Le port du masque en tout temps et la distanciation physique de 2 mètres doivent de nouveau être respectés dans les milieux de travail.

Tests rapides en pharmacie

Autre action qui s’ajoute en raison de l’émergence du nouveau variant : la livraison de tests rapides en pharmacie. Les premières cargaisons devraient arriver lundi dans près de 2000 pharmacies du Québec. Chacune d’elles doit recevoir une première caisse de 108 trousses de 5 tests dès demain, ou mardi au plus tard pour certaines pharmacies situées en région plus éloignée, a annoncé l’Association québécoise des distributeurs en pharmacie (AQDP).

« Par la suite, chaque jour jusqu’au 23 décembre, de nouveaux tests rapides arriveront au Québec et seront aussitôt répartis par les distributeurs à l’ensemble des pharmacies du Québec », a précisé l’AQDP dans un communiqué dimanche.

Le mandat de livrer quelque 800 000 trousses de tests de dépistage de la COVID-19 en pharmacie d’ici le début de la période des Fêtes a été donné aux distributeurs pharmaceutiques du Québec, qui approvisionnent quotidiennement en médicaments tous les hôpitaux et pharmacies de la province.