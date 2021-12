Quoi retenir de la fin de semaine ?

Décès d’icônes de la culture québécoise

Renée Martel, la reine du country québécois qui a fait danser les foules yé-yé dans les années 1960, est décédée samedi après-midi. Elle s’est éteinte au centre hospitalier Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe, à la suite d’une pneumonie sévère non reliée à la COVID-19. Elle était âgée de 74 ans.

La chanteuse a connu une longue et prolifique carrière. Ce sont ses succès comme Liverpool, Je vais à Londres et Johnny Angel qui l’auront propulsée au sommet de la gloire à la fin des années 1960. Mme Martel laisse dans le deuil ses deux enfants, Dominique et Laurence.

L’un des grands comédiens du Québec, Gérard Poirier, s’est lui aussi éteint, dimanche, à l’âge de 91 ans. L’acteur, né le 4 février 1930, était connu pour ses rôles dans L’auberge du chien noir, Le temps d’une paix, Le parc des braves et Les Plouffe. Il a également participé à des films et à des pièces de théâtre durant les 60 ans qu’a duré sa carrière.