Le Québec dénombre 3846 nouveaux cas de COVID-19

La pandémie de COVID-19 a poursuivi sa poussée vers les sommets au Québec.

Selon les données publiées dimanche par le ministère de la Santé, 3846 nouveaux cas ont été identifiés depuis le précédent bilan. Il s’agit d’un nouveau sommet pour la province. Les autorités ont recensé 485 834 infections depuis le début de la pandémie.

À ce rythme, le chiffre du demi-million devrait être atteint avant Noël.

La pandémie s’attaque aussi aux personnes vaccinées. Le ministère de la Santé indique que 2530 personnes nouvellement infectées sont adéquatement vaccinées depuis au moins sept jours. Toutefois, les données ne précisent pas encore le moment où elles ont reçu cette deuxième dose. On signale aussi que la COVID-19 a frappé 1131 personnes non vaccinées.

La moyenne de nouveaux cas des sept derniers jours s’élève à 2820, une hausse de plus de 73 % par rapport à dimanche dernier.

Trois nouveaux décès se sont ajoutés au bilan des victimes. On déplore dorénavant 11 639 morts liées à la COVID-19 depuis son apparition au Québec.

La situation continue de s’aggraver dans les hôpitaux où le nombre de patients est passé de 347 à 376. On recense 79 personnes aux soins intensifs, cinq de plus que la veille.

Le nombre d’éclosions actives a aussi augmenté, passant de 1322 à 1353

Un total de 45 493 analyses ont été réalisées le 17 décembre. Le taux de positivité a bondi d’un point de pourcentage à 9,9.

Pas moins de 48 056 doses de vaccin ont été administrées au cours des 24 dernières heures, dont 8943 premières doses à des enfants de 5 à 11 ans et 35 991 doses de rappel.

Le pourcentage de personnes âgé de 5 ans et plus ayant reçu une première dose est toujours d’environ 88 %. On signale aussi qu’environ 81 % de la population québécoise a reçu une deuxième dose et qu’environ 8 % a reçu une dose de rappel.

Le ministère de la Santé indique qu’en raison des jours fériés, il ne publiera pas son tableau de bord présentant les données quotidiennes ni de communiqué de presse à ce sujet les 24, 25 et 26 décembre ni les 31 décembre, 1er et 2 janvier 2022.