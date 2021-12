Un bébé de moins de deux mois meurt de la COVID-19

Un bébé de moins de deux mois est mort entre les murs du Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine après avoir contracté la COVID-19.

L’établissement hospitalier à vocation pédiatrique en a fait l’annonce vendredi après-midi par voie de communiqué. On y mentionne que l’enfant, qui était en bonne santé à la naissance, a été hospitalisé aux soins intensifs récemment après avoir contracté la maladie. Il a succombé à des complications reliées à la COVID-19 jeudi.

« Le CHU Sainte-Justine tient à offrir ses plus sincères condoléances aux parents et à la famille du nourrisson », indique l’établissement, qui rappelle que les nourrissons sont plus à risque de développer des symptômes graves de la COVID-19.

L’établissement ne commentera pas davantage cette affaire, qui comprend « des aspects hautement confidentiels ».