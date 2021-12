Une peine sévère pour celle qui «a détruit la vie» de la fillette de Granby, demande la grand-mère

« Elle a détruit la vie d’une petite fille innocente », a dit la grand-mère de l’enfant au sujet de la femme de 38 ans qui est devant la Cour vendredi matin afin que la durée de sa peine de prison soit déterminée.

La semaine dernière, la belle-mère de la « fillette de Granby » a été reconnue coupable par un jury de meurtre non prémédité et de séquestration.

Comme le chef de meurtre non prémédité entraîne automatiquement une peine de prison à vie, il ne reste au juge qu’à déterminer le minimum d’années qu’elle devra passer derrière les barreaux avant de pouvoir demander une libération conditionnelle.

La Couronne exige un minimum de 15 à 18 ans, alors que l’avocat de la belle-mère, Me Alexandre Biron, juge qu’un minimum de 10 ans est plus adéquat.

Les avocats ont offert vendredi au juge Louis Dionne de la Cour supérieure leurs arguments pour le faire pencher du côté de leur suggestion de peine.

Trois personnes se sont déplacées au palais de justice de Trois-Rivières, là où s’est déroulé le procès, pour expliquer au juge l’impact que la mort de la fillette de 7 ans a eu dans leur vie.

Pour la grand-mère paternelle de l’enfant, les gestes de la belle-mère sont « inacceptables » et « incompréhensibles ».

Si elle en avait assez de l’enfant et ne la voulait plus, « pourquoi ne pas me l’avoir redonnée comme je le voulais », a lancé au magistrat la femme qui a accueilli chez elle la petite lors des quatre premières années de sa vie.

« Elle a détruit la vie d’une petite fille innocente », a-t-elle dit, sans oublier son petit frère qui a « tout vu et tout entendu » ce qui s’est passé le matin du 29 avril 2019, quand la fillette a été retrouvée inerte sur le plancher de sa chambre, enroulée de ruban adhésif « comme une momie ».

Ce n’est pas le drame d’un seul enfant, mais celui de tout le Québec, a-t-elle ajouté.

Une blessure « encore vive »

La mère biologique de la fillette a aussi tenu à parler au juge.

« On ne s’attend pas à mettre un enfant au monde pour le perdre dans une tragédie comme cela », a dit la jeune femme menue de 30 ans, dont l’enfant a été retirée par la DPJ.

Elle a expliqué que pour elle, la blessure de sa mort est « encore vive » et qu’elle a toujours les derniers moments de sa vie en tête, ce qui l’empêche d’être présente pour ses deux autres filles.

« Au moins je me dis qu’elle ne souffre plus. »

Quant à la sœur du père de l’enfant, elle n’est pas allée par quatre chemins en lançant : « il faut passer un message à toute la population : on ne touche pas à un enfant ».

Le père de la fillette a plaidé coupable cette semaine de l’avoir séquestrée, échappant ainsi à un procès. Les plaidoiries sur la peine qui lui sera imposée auront lieu au début du mois de janvier.

Les avocats doivent se représenter devant le juge Dionne cet après-midi.