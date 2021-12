Les infections à la COVID-19 en milieu de travail explosent à Montréal

La métropole a connu la semaine dernière une explosion de 100 % des cas de COVID-19 en milieu de travail, avec quelque 91 éclosions responsables de 490 infections dans plusieurs secteurs de l’île de Montréal. On ignore pour l’instant si le variant Omicron est à l’origine de cette remontée.

Selon le plus récent bilan des éclosions actives qui date du 14 décembre et qui a été diffusé par la Direction régionale de santé publique de Montréal, le nombre d’infections contractées sur les lieux de travail a bondi de 232 à 460 en une seule semaine, et près de la moitié de ces cas se concentre dans le secteur de la fabrication et de la transformation.

La semaine dernière, une importante éclosion dans une entreprise de l’ouest de l’île de Montréal était à l’origine à elle seule de 78 cas de COVID-19 sur les 117 rapportés dans ce secteur d’activité. Or, en une semaine, le nombre d’éclosions dans ce secteur et dans ce type de milieu de travail est passé à 5, et pas moins de 122 personnes ont été touchées.

C’est aussi dans l’ouest de l’île qu’a été rapporté vendredi dernier l’un des premiers cas de variant Omicron identifiés au Québec. La santé publique a d’ailleurs appelé la population qui a fréquenté les 1er, 4, 5 et 6 décembre dernier un centre de conditionnement physique de Kirkland et une bibliothèque de Lasalle à aller se faire dépister.

La Direction générale de santé publique de Montréal (DGSPM), n’a voulu faire aucun commentaire mercredi matin sur les liens possibles entre cette hausse des éclosions et l’arrivée du variant Omicron. La DGSPM tiendra un point de presse à 14 h pour faire le bilan de la situation dans la métropole.

On dénote par ailleurs 43 nouvelles éclosions dans l’ensemble des milieux de travail dont plusieurs totalisent plus d’une dizaine de cas, certaines plus de 20 cas. Tous les secteurs de l’île sont affectés par ces éclosions, mais l’ouest et le nord de l’île sont particulièrement frappés avec respectivement avec 155 cas et 105 cas actifs. Les manufactures, ainsi que les restaurants, les bars et les commerces de détails ajoutent pour leur part plus de 110 cas à ce lourd bilan à l’approche des Fêtes.

Le plus gros des infections demeure toutefois concentré dans les milieux scolaires qui totalisent 574 cas actifs sur les 1489 recensés la semaine dernière à Montréal. Il s’agit d’une légère hausse par rapport à la semaine précédente (497). Dans les services de garde, on observe aussi un certain ralentissement de la croissance des cas avec 219 infections comparativement à 181 le 7 décembre.