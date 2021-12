La SAQ et le syndicat STTSAQ ont conclu une entente de principe

La SAQ a conclu mardi soir une entente de principe avec le syndicat représentant ses 800 employés d'entrepôt.



«À la suite de la reprise des négociations ce lundi 13 décembre, nous sommes heureux de partager que la SAQ et le syndicat STTSAQ ont conclu ce soir une entente de principe», a écrit la société d'État dans un bref communiqué transmis en milieu de soirée.



Les détails de l'entente seront présentés vendredi et samedi aux employés des centres de distribution.



«Nous allons laisser les employés se prononcer sur l'offre qui leur sera soumise et nous vous communiquerons toute information utile dans les prochains jours», ajoute la SAQ.



Les négociations avaient repris il y a près d'une semaine, après que les membres de la section locale du SCFP eurent rejeté à 86 % l'entente de principe qui était initialement intervenue avec l'employeur, le 29 novembre.



Le syndicat avait accepté de suspendre sa grève pour reprendre les négociations.

Les 800 employés concernés travaillent dans les entrepôts de la SAQ et s’occupent notamment de l’approvisionnement des succursales et des restaurants.



Parmi les points en litige, il y a les salaires, les questions de santé-sécurité au travail et les heures supplémentaires.

Avec Le Devoir